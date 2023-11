"Io, noi e Gaber". ll docufilm sul Signor G

Dopo il trionfo alla Festa del Cinema di Roma, dove gli spettatori e il ricco parterre di ospiti non hanno saputo trattenere l’emozione e gli applausi, reagendo con ripetute ovazioni, il docufilm "Io, noi e Gaber", scritto e diretto da Riccardo Milani in occasione del ventennale della scomparsa del ‘genio libero’ di Giorgio Gaber, arriva nelle sale delle Marche. Ad Ancona lo si potrà vedere al Multiplex Giometti oggi (ore 17.45 e 21) e domani (ore 19.30 e 22); a Jesi al Multiplex Giometti oggi (ore 21); a Senigallia oggi al Multiplex Giometti (ore 21) e al cinema Gabbiano, oggi (ore 21.15) e domani (ore 19.10). Il docufilm ha registrato grandissima partecipazione e forte coinvolgimento anche in occasione delle presentazioni speciali alla presenza del regista in giro per l’Italia, con molteplici sold out. "Io, noi e Gaber", co-prodotto da Atomic, Rai Documentari e Luce Cinecittà, è promosso dalla Fondazione Gaber. Girato tra Milano e Viareggio, nei luoghi della vita del grande cantautore, "Io, noi e Gaber" è il ritratto più che mai vivo e incisivo del Signor G., al centro di una delle pagine più preziose della storia culturale italiana. Un viaggio esclusivo che attraversa tutte le fasi della sua carriera: dai primissimi esordi nei locali di Milano al rock con Celentano, dal sodalizio artistico e surreale con l’amico Jannacci agli iconici duetti con Mina e alle canzoni con Maria Monti. Dagli anni della popolarità televisiva al palcoscenico, con l’invenzione, insieme a Sandro Luporini, del Teatro Canzone, piena espressione del suo impegno politico e culturale. Sullo sfondo, come locus amoenus che tutto muove e in cui tutto converge, si staglia il Teatro Lirico di Milano, simbolo del vicendevole amore tra Gaber e il pubblico meneghino, e che oggi porta il suo nome. Attraverso la voce di familiari e amici, Riccardo Milani traccia un ritratto intimo e appassionato di Gaber, che include a un tempo la sua storia personale – attraverso le parole della figlia Dalia e delle persone storicamente a lui più vicine – e una sinfonia di voci di colleghi e artisti che lo hanno conosciuto e amato. Il docufilm vede la partecipazione speciale di tanti ‘testimoni’, tra i quali Pier Luigi Bersani, Claudio Bisio, Mario Capanna, Fabio Fazio, Ivano Fossati, Dalia Gaberscik, Ricky Gianco, Gino e Michele, Guido Harari, Paolo Jannacci, Sandro Luporini, Vincenzo Mollica, Gianni Morandi, Massimiliano Pani, Mogol e poi Michele Serra.