"Io non sono la candidata più votata del centrosinistra ma di tutta la nostra città"

"Sia chiaro, io non sono la candidata più votata del centrosinistra, ma della città. Ci tengo a sottolinearlo". Giustamente a Susanna Dini non basta il record di consensi della sua parte politica e, nonostante un calo netto del risultato personale tra le elezioni del 2018 e del 2023, resta lei la più votata: "È vero, ho perso circa 300 voti – sottolinea Susanna Dini – ma all’epoca il Partito Democratico era al 30% e Fratelli d’Italia (il partito per cui si è presentato il secondo più votato, Giovanni Zinni, ndr) non era al governo e oggettivamente aveva un consenso relativo. Voglia di festeggiare per questo risultato? Direi di no, c’è da raggiungere il risultato vero, quello pieno, ossia aggiudicarsi il ballottaggio. Solo questo conta. Io sono molto ottimista in questo senso".

Il grosso dei voti che hanno consentito alla capolista del Pd di essere di nuovo presente in consiglio comunale, magari come probabile assessore alle politiche educative di una eventuale giunta Simonella, Susanna Dini li ha conquistati nel suo feudo, Pietralacroce. In generale il suo impegno in campagna elettorale è stato totale: "Dopo tanti anni che uno si fa un mazzo così per la politica, per il partito, per la coalizione devo dire che vedere il risultato è gratificante – aggiunge la Dini – Ripeto, cinque anni fa ne avevo presi 930, ma è difficile mantenersi. C’è ad esempio il mio collega di partito, l’assessore uscente Stefano Foresi che nel 2018 era stato il più votato e stavolta ha preso meno consensi di me. Non solo noi, ma nello specifico in tanti candidati hanno preso meno voti anche per un’altra motivazione di fondo molto importante. Queste elezioni amministrative in città hanno evidenziato prima di tutto una divisione in due poli, ma soprattutto gli elettori hanno premiato partiti e candidati a sindaco. Rispetto al passato il numero di preferenze assegnate a tutti i candidati per l’accesso in consiglio comunale è stato di gran lunga inferiore. Un altro dettaglio rispetto al passato che dovrebbe indicare a tutti qualcosa".