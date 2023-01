"Io sono pace", ciclo di incontri sull’attualità

Come Caritas Diocesana Ancona-Osimo desideriamo portare avanti anche per il 2023 "Io sono pace", il ciclo di incontri dedicato ai temi di grande attualità.

La ricchezza degli incontri di questa nuova edizione è il frutto della collaborazione, del discernimento e della condivisione tra gli uffici pastorali e la consulta delle

aggregazioni laicali diocesana.

"Quest’anno cercheremo di raccontare il tema della pace non soltanto legandolo al tema del conflitto, ma provando a capire come essa sia un modello di valori, comportamenti ed impegno quotidiano di dialogo, riconciliazione e cura del creato. L’iniziativa si rivolge alla cittadinanza, alle associazioni, ai rappresentanti delle istituzioni, a chiunque ha a cuore la ricerca della giustizia sociale, la promozione della pace e il bene comune. Il primo incontro, "lo sport come strumento di pace", è previsto per lunedì 16 gennaio 2023 alle ore 18:30 presso la sala CONI (Stadio del Conero, via Cameranense Ancona).

Sono previsti gli interventi di Davide Mazzanti, Allenatore della Nazionale femminile di pallavolo,

Luciano Sabbatini, Allenatore e Mental Coach, Direttore Ufficio diocesano per la Pastorale dello sport, tempo libero e turismo.

I due incontri successivi sono previsti per: lunedì 30 gennaio, sul tema del Conflitto; venerdì 10 febbraio, sul tema della Giustizia Riparativa.