"Io, tra elettronica e malinconia"

È un’estate ricca di live e di esperienze entusiasmanti per Mara Sattei, pseudonimo di Sara Mattei, che con il suo "Mara Sattei summer tour 2023", prodotto e organizzato da Magellano concerti, Friends and partners e Next Show, sta calcando i palchi di tutta Italia. Domenica sera, proprio per le feste patronali, si esibirà a Osimo in piazza Boccolino nell’ambito del Vivo festival. Da poco è uscito il nuovo singolo "Piango in discoteca", ha partecipato al Festival di Sanremo e firmato con Island records. E’ reduce dall’apertura del concerto dei Coldplay a San Siro. Nonostante abbia solo un album all’attivo e la sua giovane età, la storia musicale di Sattei inizia a prendere forma già a soli 13 anni e, a oggi, le è valsa la conquista di importanti collaborazioni e numerose certificazioni (16 platini e 2 ori).

E’ la sua prima volta a Osimo?

"Sì e sono davvero felice di poter portare la mia musica in giro per l’Italia. Credo sia un modo bellissimo per entrare a contatto con il pubblico e, proprio per questo, è sempre emozionante per me arrivare a casa dei miei fan, nelle loro città e cantare con loro i miei brani. Il mio Summer tour è stato studiato per rappresentare tutte le sfaccettature della mia musica, i fan potranno cantare con me le mie ballad così come saltare a ritmo di elettronica".

Cosa proporrà a Osimo?

"Ci saranno tutti i pezzi che più mi rappresentano in questo momento e anche qualche chicca inaspettata. Ogni volta che i fan mi scrivono o quando li vedo sotto al palco provo un forte senso di gratitudine. Non è per niente scontato che qualcuno si ritrovi nella tua musica e decida di condividere con te momenti così importanti come l’uscita di un album, di un brano o l’esperienza di un concerto. I fan mi danno la carica per cercare di fare sempre al meglio quello che amo e non smetterò mai di ringraziarli per questo".

Com’è stato realizzare il tormentone estivo "Piango in discoteca"?

"Mi sono divertita tantissimo a realizzarlo, è un brano sicuramente diverso da tutto quello che ho fatto finora. E’ un brano nato di getto, in un pomeriggio. Con Takagi & Ketra ci siamo subito presi bene, lo abbiamo chiuso in due giorni, avevamo capito fin dall’inizio che girava forte. Racconta di una storia d’amore finita e di come, nonostante ci si ritrovi in un club a tentare di divertirsi, si finisce poi a piangere e a pensare solo a quella persona. Spesso ciò che viene visto al di fuori non è tutto quello che in realtà proviamo dentro di noi e questo brano lo racconta, tra sonorità elettroniche e malinconia. Però mi ha dato anche un immaginario nuovo che è quello che sto esplorando: queste sonorità più elettroniche, più edm, che comunque si ricollegano anche a ‘Tasche’. Ho voluto proprio fare questa connessione tra ’Tasche’ e ’Piango In discoteca’, come se ’Tasche’ fosse il giorno e l’altro la notte, e anche i video sono stati girati con questo obiettivo. Il viaggio di noi ragazze in ’Tasche’ e una serata nel club in ’Piango In discoteca’".

Quali sono i progetti futuri?

"Per ora vivo il presente, mi godo il mio tour, che sarà ricco di date per tutta l’estate, poi ci sarà sicuramente tanta nuova musica, il resto lo scopriremo giorno dopo giorno. Chiedo sempre molto a me stessa e ho senza dubbio ancora tanti obiettivi che voglio raggiungere".

Silvia Santini