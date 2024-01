"Io, travolta da un monopattino pirata"

Va dall’ortopedico per delle cure alle ginocchia ma quando esce, lungo corso Matteotti, viene travolta da due ragazzini a bordo di un monopattino, i quali pur facendola cadere rovinosamente a terra, si dileguando facendo perdere le loro tracce. Ancora sotto choc la signora jesina, Donatella Sabbatini, sfoga la sua rabbia sui social. "Erano le 17, 30 – riferisce – quando sono andata dall’ortopedico che mi ha iniettato acido ialuronico nelle ginocchia perché, a 72 anni, la cartilagine se n’è andata e camminavo come uno zombie. Uscita dallo studio medico, per il Corso, attorno alle 18 ero con mia figlia ad aspettare i suoi figli che guardavano una vetrina. Ad un certo punto ho visto due ragazzini su un monopattino venire verso di noi, ma ho dato un’occhiata così, tranquilla senza dare troppo peso alla circostanza. Poi all’improvviso ho sentito una botta tremenda. Mi erano venuti addosso. Mi hanno presa in pieno e sono caduta a terra stesa sul fianco destro. Loro se la sono svignata, mentre tanta gente carina mi si è radunata intorno, aiutandomi ad alzarmi. Un farmacista mi ha portato una sedia, insomma ho trovato tante brave persone, gentili e premurose che mi hanno aiutata. Ho il fianco destro molto dolorante e anche il polso destro, che mi si era già rotto qualche anno fa. Ho diverse ecchimosi e una gran paura, perché non mi sono resa conto di come abbiano fatto a venirmi addosso. Ero ferma, ben visibile. Non so proprio cosa pensare. Voglio solo dire – aggiunge al Carlino Donatella Sabbatini - che questi ragazzini quando vanno in giro con questi monopattini dovrebbero sapere che ci sono regole da rispettare, non possono andare alla cieca e in due. Oltretutto genitori di questi preadolescenti dovrebbero insegnare ai propri figli il rispetto per la legalità, perché quando sono in strada non commettano effrazioni come questa. Incidenti che possono provocare gravi danni alle persone".

La donna ha deciso di non sporgere almeno per il momento denuncia: "Mia figlia, passato lo spavento – spiega la signora - sarebbe voluta andare dai carabinieri, ma poi per denunciare chi? Sarebbe stata una denuncia contro ignoti. Alcuni me l’hanno consigliato, perché queste segnalazioni dovrebbero essere sempre fatte, ma lì per lì ero troppo scossa, e volevo solo tornare a casa. Vorrei solo che ci fossero più controlli in area pedonale dove tante persone camminano tranquillamente e invece si trovano spuntare monopattini e bici che procedono a tutta velocità tra la gente".

Sara Ferreri