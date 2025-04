"Io viaggio da sola" all’Accademia56. Sul palco frammenti di esistenze

Nuovo appuntamento teatrale all’Accademia56 di Ancona, in via Tombesi. Questo pomeriggio, infatti, è in programma una doppia rappresentazione dello spettacolo ‘Io viaggio da sola’, che andrà in scena alle ore 18 e alle ore 19.30. Lo spettacolo, come si legge nella presentazione, è "una restituzione teatrale intensa, vivace e intima nello stesso momento, nata dall’incontro e dall’ascolto reciproco, in cui il palco si trasforma in una mappa aperta su infinite possibilità di partenza".

La genesi di ‘Io viaggio da sola’ è piuttosto particolare. In pratica tutto nasce dall’iniziativa di un gruppo di donne che hanno deciso di incontrarsi una volta al mese per ‘mettersi in gioco, condividere storie e attraversare insieme il tema del viaggio, reale e metaforico. Ogni tappa di questo percorso ha preso vita attraverso il corpo, la parola e il silenzio’.

Quello a cui il pubblico avrà l’opportunità di assistere oggi sono un insieme di voci e movimenti che ‘si intrecciano in un mosaico di esperienze, frammenti di esistenze che si rispecchiano l’una nell’altra’.

E’ una sorta di ideale ‘viaggio collettivo’ che, continua la presentazione, ‘celebra il coraggio, la scoperta e la trasformazione’, in modo estremamente originale.

‘Io viaggio da sola’ ha come punto di partenza il laboratorio ‘Donne in scena’ condotto da Ylenia Pace e Francesca Lattanzio, le quali hanno potuto contare sulla preziosa collaborazione di Simona Ficosecco, nota per la sua attività di danzatrice e coreografa presso La Luna Dance Center. Ylenia Pace dal 2015 è tra i fondatori dell’Accademia56, e tra le altre cose ricopre regolarmente il ruolo di responsabile organizzativa della scuola professionale e di eventi come ‘Teatro a Gettone’.

Le protagoniste della rappresentazione sono Margherita Barocci, Antonella Cinti, Agnese Fioranelli, Michela Giansanti, Gianna Giorgetti, Sara Pelucchini, Eleonora Pierlorenzi, Federica Vico, Donatella Tulli, Angela Ursi e Laura Zamboni. Lo spettacolo costituisce anche l’evento di chiusura della rassegna ‘Impronte: il mondo con occhi di donna’, realizzato con il patrocinio del Comune del capoluogo, e in particolare dell’assessorato alle Pari opportunità. L’ingresso alle due rappresentazioni è ‘ad offerta consapevole’. Per informazioni e prenotazioni ci si può rivolgere al numero telefonico 392770 4328, tramite WhatsApp.