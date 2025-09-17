"Ip venduta, ora ci dicano della raffineria"

Api vende rete Ip agli azeri di Socar. La compagnia petrolifera ha firmato un accordo preliminare con cui Api Holding si è impegnata a cedere la propria partecipazione azionaria in Italiana Petroli e in Mip alla State Oil Company of Azerbaijan Republic (Socar). Dopo le indiscrezioni sull’operazione in dirittura d’arrivo, la conferma in una lettera ai dipendenti del presidente della società Ugo Brachetti Peretti che parla di una lunga negoziazione "finalizzata ad offrire tutte le garanzie necessarie al mantenimento dell’operatività del gruppo, in continuità con la gestione attuale".

Il gruppo Api controlla una rete di oltre 4.500 distributori a marchio Ip, due raffinerie, tra cui Falconara, con una capacità di raffinazione di 10 milioni di tonnellate di greggio all’anno, una capacità di stoccaggio di 5 milioni di metri cubi di prodotti petroliferi e quasi 1.600 dipendenti, a cui si aggiungono 16.600 lavoratori dell’indotto della rete. L’operazione dovrà passare al vaglio del golden power del governo italiano.

Brachetti Peretti ricorda i "novant’anni al timone di un’azienda diventata un’azienda fondamentale per la mobilità e la sicurezza energetica del Paese; fa riferimento ad ‘anni difficili’ dopo i quali il Gruppo, è cresciuto e ha creato valore fino a diventare il principale player privato del settore e una delle maggiori aziende del Paese, suscitando l’interesse di grandi operatori a livello internazionale". Questa, sottolinea, è "una opportunità di sviluppo per IP, poiché l’ingresso nell’azionariato di un solido gruppo industriale multinazionale permetterà alla società di rafforzare il posizionamento su scala globale, consolidandone il ruolo di hub strategico del Mediterraneo".

Il Comune ora chiede garanzie: "Abbiamo trasmesso una lettera al Gruppo Api per ottenere informazioni chiare sul percorso di cessione delle quote azionarie e di avviare un contatto diretto con la nuova proprietà. Riteniamo fondamentale instaurare con la proprietà un rapporto improntato al rispetto e alla collaborazione ma fondato su principi irrinunciabili: la tutela della salute dei cittadini e la salvaguardia dell’ambiente restano la priorità assoluta. A questi obiettivi si affiancano la difesa dei livelli occupazionali, la continuità degli investimenti, le prospettive di sviluppo e ammodernamento degli impianti e l’avvio di un percorso concreto verso la transizione ecologica. Per tali ragioni, chiediamo fin da subito un confronto diretto con i vertici della nuova proprietà, così da comprendere le intenzioni per il futuro sotto il profilo occupazionale, delle strategie di investimento e dei progetti di innovazione e sostenibilità".