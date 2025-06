Ipotesi vendita Api-Ip, il Comune chiede lumi

Le notizie si rimbalzano da giorni, ora la sindaca di Falconara chiede chiarimenti alla proprietà: la possibile cessione di Api (foto, il presidente Ugo Maria Brachetti Peretti) ad altri gruppi internazionali desta preoccupazione nel territorio anconetano dove è attiva la grande raffineria. L’amministrazione comunale ha quindi inviato "una richiesta ufficiale di incontro alla proprietà dell’azienda, al fine di avviare un dialogo diretto e trasparente – fanno sapere dal Comune. Alla luce della rilevanza economica e occupazionale che il sito industriale ricopre per la città e per l’intero territorio, il Comune ritiene fondamentale poter conoscere con chiarezza le prospettive future della raffineria, gli orientamenti aziendali in fase di transizione e le eventuali ricadute sul piano produttivo, ambientale e occupazionale". Da un lato, quindi, la richiesta di dialogo con la proprietà, dall’altro è fondamentale "ascoltare anche la voce dei lavoratori. Per questo, tra le varie interlocuzioni avviate, ha richiesto un incontro anche con le RSU". Intorno alla possibile vendita di Api e di Ip sono circolati alcuni potenziali acquirenti, come il fondo azero Socar, gli svizzeri di Gunvor e gli emiratini di Bin Butti.