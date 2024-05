Irene alfiere della Repubblica. Cuore e solidarietà per Misha, sfuggito alla guerra in Ucraina

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha consegnato 29 attestati d’onore di "Alfiere della Repubblica" ai piccoli meritevoli ieri in Quirinale. Tra loro la piccola Irene Marabini. Ha solo nove anni ed è la seconda più giovane, lei, nata nel 2014. "Per lo spirito di accoglienza e la spontaneità dei gesti con cui ha aiutato un coetaneo ucraino in fuga dalla guerra ad ambientarsi nel nostro Paese", è la motivazione dell’attestato. Irene è una bambina che ha accolto con grande amicizia e generosità un nuovo compagno di classe ucraino, fuggito dalla guerra e ospite, assieme alla mamma, al centro accoglienza temporanea di Loreto.

Hanno la stessa età e sono finiti nella stessa classe, la quarta della scuola primaria "Marconi" dell’istituto comprensivo "Solari". "E’ per me, un vero piacere accogliervi qui perché siete testimoni di solidarietà, testimoni perché espressione di generosità, di amicizia, di passione sociale, di impegno civile, atteggiamenti che per fortuna sono diffusi tra i nostri ragazzi – ha detto il Presidente -. Per vivere davvero bene insieme, per raggiungere una condizione di vita sociale realmente appagante, in cui sentirsi davvero inseriti con piena soddisfazione, è necessario che vi sia, oltre alla consapevolezza dei propri diritti, quella delle proprie responsabilità verso gli altri. La solidarietà è anche la principale fonte di sicurezza collettiva. Perché poter contare sugli altri ci rende più sicuri. E perché fa crescere in noi la fiducia. Pronunciamo di rado questa parola: fraternità. La pace, cui tutti diciamo di aspirare, si costruisce anzitutto a partire dalla vita di tutti in giorni, dall’incontro con chi ci è vicino, anche se chi ci è vicino in quel momento è uno sconosciuto, che incontra per caso la nostra strada". "Ho aiutato Misha perché non capiva bene la lingua ed ero triste quando pensavo che era dovuto andare via dal suo Paese", ci ha raccontato Irene. La bambina fin dal primo giorno si è attivata in modo spontaneo per far sentire la sua vicinanza al nuovo arrivato, un bimbo solo, spesso colto da momenti di tristezza e smarrimento per quello che aveva dovuto passare, strappato alla sua Ucraina. Ha cercato di aiutarlo, di proteggerlo quando ne ha avvertito la necessità, ha condiviso la sua merenda con lui, l’ha coinvolto nella socialità e nella ricreazione, invitandolo anche a casa sua per giocare. Con amore e dedizione ha realizzato biglietti di incoraggiamento in lingua ucraina. La loretana è stata candidata dall’insegnante Assunta Natale lo scorso anno. L’amministrazione comunale è pronta a ricevere la giovane in una prossima seduta del consiglio comunale per manifestarle pubblicamente la stima.