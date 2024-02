Irregolari fermati al Passetto

Giravano indisturbati in città, anche se colpiti da altrettanti divieti, così sono stati fermati e denunciati dai carabinieri due giovani nordafricani. È successo nella mattinata di venerdì nella zona del Passetto, vicino al monumento ai caduti. Nel corso di specifici servizi di controllo del territorio, mirati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti in città, i militari del Norm della compagnia dei carabinieri di Ancona hanno denunciato i due giovani per inosservanza degli obblighi imposti dal questore di Ancona. In particolare, i due stranieri – entrambi ventenni – si erano diretti con fare sospetto verso il monumento del Passetto, da qui la decisione da parte dei carabinieri di controllarli per accertare che cosa stessero facendo da quelle parti. A seguito dei successivi accertamenti di polizia effettuati sulle generalità declinate dai due stranieri, i militari hanno constatato l’irregolarità della loro presenza sul suolo italiano e anche anconetano. In effetti, il primo aveva addirittura violato l’ordine di espulsione dal territorio italiano emesso dal questore di Ancona, mentre nei confronti del secondo gravava un divieto di ritorno nella provincia di Ancona. Una volta accertate le infrazioni, i due stranieri sono stati portati presso il locale comando provinciale dei carabinieri di Ancona per le formalità di rito.