Irregolarità in un’azienda tessile: chiusa

di Silvia Santartelli

Uno stabilimento tessile di strada della Bruciata finisce nel mirino delle forze dell’ordine, riscontrate diverse irregolarità. Nell’azienda lavorano diverse persone di nazionalità cinese. Il blitz è stato effettuato giovedì pomeriggio dai carabinieri del Nil e del Nas, oltre agli uomini dell’ispettorato del lavoro di Ancona, l’Asp, la polizia locale, la guardia di finanza di Senigallia. Un’operazione interforze che rientra nell’ambito dei servizi di monitoraggio e controllo nei confronti di attività artigianali gestite da soggetti stranieri, presenti sul territorio del comune di Senigallia. Gli agenti della polizia municipale hanno effettuato anche accertamenti al fine di verificare eventuali irregolarità sotto il profilo della destinazione urbanistica dell’immobile, oltre che profili di abusivismo edilizi. Durante il controllo sono emerse numerose irregolarità riguardanti la sicurezza dei lavoratori durante lo svolgimento delle attività. Il titolare dell’azienda, anche lui di origine cinese, è stato denunciato e l’attività lavorativa è stata sospesa. Le persone che erano impiegate all’interno dello stabilimento risultano regolarmente assunte, ma non potranno comunque accedere al laboratorio ed utilizzare i macchinari fino a quando le irregolarità riscontrate non verranno sanate. Inoltre sono in corso ulteriori accertamenti a seguito di alcune anomalie riscontrate durante il blitz e le operazioni proseguiranno per valutare eventuali irregolarità anche in altre aziende presenti tra la spiaggia di velluto ed il suo hinterland. Negli ultimi mesi i controlli nella zona si sono intensificati anche a seguito di quanto accaduto qualche mese fa a Corinaldo: tutto era partito da un piccolo laboratorio tessile di Corinaldo. La Guardia di Finanza di Senigallia, indagando su un imprenditore terzista cinese, aveva scoperto diverse operazioni in cui venivano simulati costi fittizi a fronte dei quali erano emesse false fatture per evadere l’Iva e le altre tasse. Ma non era un caso isolato. Le fiamme gialle avevano anche scoperto che era solo il terminale di un sistema molto più strutturato con oltre 600 imprese coinvolte in tutto il territorio italiano. In poco più di un anno, fra gennaio 2022 e febbraio 2023, le false fatture avevano raggiunto i 150 milioni di euro, con un’evasione Iva di 33 milioni e altri 28 milioni di mancati pagamenti di imposte dirette.