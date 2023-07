Irrigazione rotta: Balcone del Golfo "inondato"

Impianto di irrigazione orientato sulla pavimentazione, piuttosto che sull’erba. E così l’acqua scende fino ai giardinetti sottostanti, inondando la scalinata. Mentre sopra, al Balcone del Golfo, le persone muovono a zig zag tra le pozzanghere.

"Abbiamo avvisato l’azienda per compiere le verifiche", fa sapere l’amministrazione. Ma intanto succede anche questo nel celebre Belvedere di Falconara Alta, frequentato da famiglie e giovani soprattutto nelle sere d’estate. La porzione in cui sono state ravvisate le criticità è quella che circonda la fontana centrale. Lì, come dimostrato da alcuni filmati, il dispositivo tubolare punta sul bianco del cemento anziché sul verde del prato. Se ne sono accorti in molti, soprattutto al mattino, quando trascorsa una nottata di cielo sereno, a terra era tutto bagnato in maniera illogica.

Primo fra tutti il giovane consigliere Pd, Francesco Mancinelli: "Qualche sera fa mi trovavo al Balcone del Golfo assieme ai miei amici, poco dopo le 2, nei momenti in cui si accende l’impianto di irrigazione – racconta al Carlino -. E, notando alcune pozze, ci siamo accorti che gli irrigatori sparavano acqua sulle mattonelle, mentre altri sembravano rotti o spenti. Dunque: non solo, oggi, non assolvono al loro compito. Ma se l’acqua non raggiunge le aiuole c’è anche un inutile spreco di risorsa idrica". A segnalarlo anche la candidata consigliere della lista civica Si Può Carla Cinti, sul gruppo Facebook che gestisce ‘La sai l’ultima a Falconara?’: "Ai giardini del Belvedere di Falconara Alta, un anno e mezzo fa, in occasione dei lavori di restyling, è stato installato un sistema di irrigazione – scrive -. Già dall’anno scorso ho notato una pozzanghera sotto la panchina, sempre la stessa, e una macchia d’acqua adiacente ma pensavo fosse generata da chi gioca con la fontana e non vi avevo dato troppo peso. Stamattina (due giorni fa), per caso, passo nello spazio sottostante dove ci sono i giochi dei bambini e vedo che le scale sono completamente bagnate, allora mi chiedo: cosa stiamo annaffiando con questo nuovo sistema di irrigazione?".

È bene ricordare che il Balcone del Golfo era stato inaugurato a gennaio 2022 ma, a distanza di 18 mesi, evidentemente i problemi non mancano. Il Comune sta correndo ai ripari: "Appena abbiamo riscontrato il disagio abbiamo provveduto ad allertare l’azienda che ha realizzato l’impianto di irrigazione – specifica il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Valentina Barchiesi –. Manderanno una squadra a verificare l’eventuale guasto". E poi c’è anche la ringhiera del Belvedere già malconcia e quindi transennata: "All’epoca dei lavori era stata ripitturata, non sostituita – conclude -. Abbiamo dato disposizione di acquistare nuova vernice per ripristinare quanto prima la balaustra".

