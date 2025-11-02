Isabella Rossellini presenta il papà regista

Serata speciale domani al cinema Gabbiano di Senigallia. Alle ore 19 Isabella Rossellini si collegherà in diretta streaming per presentare ‘Roberto Rossellini - Più di una vita’, dedicato a suo padre, uno dei più grandi registi italiani del dopoguerra.

Presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, l’opera, diretta da Ilaria de Laurentiis, Andrea Paolo Massara e Raffaele Brunetti, ha vinto il Premio del pubblico Terna come miglior documentario.

‘Roberto Rossellini - Più di una vita’ è un racconto che permette di avvicinarsi al genio del regista e a un uomo dalla personalità inafferrabile. Costruito esclusivamente con materiale d’archivio, in gran parte inedito, propone Rossellini in una chiave nuova, sfatando i luoghi comuni che circondano il mito e liberandolo da quelle etichette in cui lui stesso in vita si sentiva ingabbiato.

È così un film che ci mostra un Rossellini rivoluzionario, dissacrante, irriverente, contraddittorio, diretto, com’era lui nella vita reale.

Oltre ai materiali di archivio che restituiscono l’immagine pubblica e storica di Rossellini, così come la sua testimonianza visiva, diretta e documentaria, il documentario è accompagnato da alcune voci fuori campo, che interpretano scritti rigorosamente originali. Tali voci sono affidate a grandi attori: Sergio Castellitto è Roberto Rossellini, Kasia Smutniak è Ingrid Bergman, mentre Isabella Rossellini interpreta se stessa, come pure Tinto Brass e Silvia D’Amico; la voce di Renzo Rossellini, figlio di Roberto, è invece affidata a Vinicio Marchioni; quella di Aldo Tonti, suo direttore della fotografia e compagno dell’avventura indiana, è di Pierluigi Gigante; e Bertrand Chaumeton interpreta le parole di François Truffaut.

Tutte queste voci ci conducono in una dimensione intima e visionaria, alternata a quella documentaristica e reale delle sue interviste televisive d’epoca, dei dibattiti radiofonici e delle conferenze pubbliche, materiali spesso inediti che sono stati ritrovati in Italia, India, Francia, Spagna, Stati Uniti, Svizzera e Canada.

La montatrice Ilaria de Laurentiis, il regista e produttore Raffaele Brunetti e lo sceneggiatore Andrea Paolo Massara avevano già lavorato insieme al film documentario ‘The Rossellinis’ prodotto nel 2021.

Per chi non riuscisse a partecipare alla serata di domani, che sarà introdotta dall’intervento in diretta streaming di Isabella Rossellini, il film sarà replicato il giorno dopo, martedì, sempre alle ore 19 al Cinema Gabbiano.