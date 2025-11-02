Isabella Rossellini presenta il papà regista

L’importanza delle fasce

Giuseppe Tassi
L'importanza delle fasce
Ancona
CronacaIsabella Rossellini presenta il papà regista
2 nov 2025
RAIMONDO MONTESI
Cronaca
Senigallia, domani al Gabbiano la proiezione del film dedicato al maestro del cinema con la figlia in collegamento

Serata speciale domani al cinema Gabbiano di Senigallia. Alle ore 19 Isabella Rossellini si collegherà in diretta streaming per presentare ‘Roberto Rossellini - Più di una vita’, dedicato a suo padre, uno dei più grandi registi italiani del dopoguerra.

Presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, l’opera, diretta da Ilaria de Laurentiis, Andrea Paolo Massara e Raffaele Brunetti, ha vinto il Premio del pubblico Terna come miglior documentario.

‘Roberto Rossellini - Più di una vita’ è un racconto che permette di avvicinarsi al genio del regista e a un uomo dalla personalità inafferrabile. Costruito esclusivamente con materiale d’archivio, in gran parte inedito, propone Rossellini in una chiave nuova, sfatando i luoghi comuni che circondano il mito e liberandolo da quelle etichette in cui lui stesso in vita si sentiva ingabbiato.

È così un film che ci mostra un Rossellini rivoluzionario, dissacrante, irriverente, contraddittorio, diretto, com’era lui nella vita reale.

Oltre ai materiali di archivio che restituiscono l’immagine pubblica e storica di Rossellini, così come la sua testimonianza visiva, diretta e documentaria, il documentario è accompagnato da alcune voci fuori campo, che interpretano scritti rigorosamente originali. Tali voci sono affidate a grandi attori: Sergio Castellitto è Roberto Rossellini, Kasia Smutniak è Ingrid Bergman, mentre Isabella Rossellini interpreta se stessa, come pure Tinto Brass e Silvia D’Amico; la voce di Renzo Rossellini, figlio di Roberto, è invece affidata a Vinicio Marchioni; quella di Aldo Tonti, suo direttore della fotografia e compagno dell’avventura indiana, è di Pierluigi Gigante; e Bertrand Chaumeton interpreta le parole di François Truffaut.

Tutte queste voci ci conducono in una dimensione intima e visionaria, alternata a quella documentaristica e reale delle sue interviste televisive d’epoca, dei dibattiti radiofonici e delle conferenze pubbliche, materiali spesso inediti che sono stati ritrovati in Italia, India, Francia, Spagna, Stati Uniti, Svizzera e Canada.

La montatrice Ilaria de Laurentiis, il regista e produttore Raffaele Brunetti e lo sceneggiatore Andrea Paolo Massara avevano già lavorato insieme al film documentario ‘The Rossellinis’ prodotto nel 2021.

Per chi non riuscisse a partecipare alla serata di domani, che sarà introdotta dall’intervento in diretta streaming di Isabella Rossellini, il film sarà replicato il giorno dopo, martedì, sempre alle ore 19 al Cinema Gabbiano.

© Riproduzione riservata

