Iscrizioni Gli anconetani preferiscono i licei

Anche ad Ancona si conferma il trend regionale che vede i licei in testa alle preferenze per le iscrizioni al prossimo anno scolastico 2025-2026. Nelle Marche, infatti, l’interesse per i licei raggiunge il 55,5%, con un aumento rispetto all’anno precedente, come evidenziato dai dati elaborati dal sistema informativo del Ministero dell’Istruzione e del Merito. A livello regionale, tra i licei il più gettonato rimane lo scientifico, seguito dal liceo delle scienze umane ed economico sociale. Negli istituti tecnici si prediligono gli indirizzi tecnologici, in particolare informatica e telecomunicazioni, e il settore amministrazione, finanza e marketing.

Ad Ancona, le iscrizioni alla scuola dell’infanzia registrano un lieve calo (2922 contro 3023 dell’anno scolastico in corso); 3738 sono gli alunni iscritti alla primaria e 4174 alla secondaria di primo grado. Per quanto riguarda la scuola secondaria di secondo grado, su un totale di 4328 iscritti, nella città dorica 521 hanno scelto il liceo scientifico, 468 quello delle scienze applicate, 180 il liceo classico, 631 il liceo delle scienze umane e 153 il liceo artistico. Gli istituti tecnici nel capoluogo contano 1507 iscritti, mentre i professionali 469.

In sintesi, Ancona si allinea al trend regionale che vede una preferenza per i licei, confermando l’interesse degli studenti per percorsi di studio che offrono una solida formazione culturale e aprono a diverse opportunità universitarie. Infine negli istituti professionali il settore più ricercato resta enogastronomia e ospitalità alberghiera. Un dato controcorrente riguarda i percorsi quadriennali sperimentali introdotti dallo scorso anno dal ministro Valditara e operativi presso gli Istituti Tecnici Einstein-Nebbia di Loreto, Carlo Urbani di Porto Sant’Elpidio e Luigi Donati di Fossombrone che hanno trovato consensi tra studenti e famiglie. La filiera 4+2 infatti ha visto triplicare livello regionale i suoi numeri rispetto all’anno precedente. Questo modello formativo mira a creare un collegamento più diretto tra la scuola e il mondo del lavoro, fornendo agli studenti competenze altamente specializzate e richieste dal mercato. Consiste in quattro anni di istruzione secondaria superiore presso un istituto tecnico o professionale e due anni di istruzione tecnologica superiore (Its Academy). Grazie alla stretta collaborazione con le aziende, gli studenti acquisiscono competenze pratiche e conoscono da vicino il mondo del lavoro, aumentando le loro possibilità di occupazione.