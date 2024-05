"Isola dei famosi", fuori Valentina Vezzali

Una Valentina Vezzali molto dimagrita, visibilmente provata e amareggiata ha lasciato l’Isola dei famosi. La campionessa jesina è stata la concorrente eliminata nel corso della nona puntata de "L’Isola dei famosi". La campionessa olimpionica italiana di scherma, che ha da poco spento 50 candeline, ha trascorso quasi un mese e mezzo nell’isola. Nel corso della puntata in onda domenica è stata eliminata dal pubblico da casa, uscendo sconfitta dal televoto che la vedeva contrapposta a Samuel Peron, Khady Gueye, Artur Dainese e Alvina Verecondi Scortecci. La grande campionessa di fioretto però è rimasta molto amareggiata, delusa dal verdetto del pubblico, tanto che, dopo l’annuncio di Vladimir Luxuria, quasi di scatto ha fatto cenno di salutare velocemente tutti, come intenzionata ad andare subito via. Un comportamento che non è piaciuto alla conduttrice, che ha subito chiesto spiegazioni a Valentina Vezzali. "Perché stai facendo così? Ti ho difesa per tutta la puntata, ma il tuo è un comportamento infantile", ha detto Luxuria, riferendosi anche alle accuse ricevute da Valentina Vezzali nel corso della puntata. "Se io voglio esprimere una mia emozione, non faccio del male a nessuno, né se piango, né se gioisco", ha replicato alle critiche la jesina. Diversi naufraghi nelle settimane scorse, condividendo con lei la quotidianità, avevano descritto con lo stesso aggettivo "infantile" il suo atteggiamento nell’isola. La conduttrice ha spiegato che prima di dover andare via la campionessa jesina avrebbe dovuto dare, come previsto dal regolamento, il famoso "bacio di Giuda", indicando un concorrente cui assegnare un punto nelle nomination. "Ti chiedo di non farmi esprimere su questo", ha risposto Valentina Vezzali, cercando di sottrarsi alla richiesta. A quel punto Valentina ha indicato il nome di Greta Zuccarello. E i naufraghi poco dopo si sono avvicinati a lei per salutarla prima che lasciasse l’isola di Cayo Cochinos. "Se Maometto non va alla montagna...", è stato il commento piccato di Luxuria. Samuel Peron è stato il primo a salvarsi al televoto con il 40% di voti. La conduttrice, dopo aver annunciato il primo naufrago salvo, ha aperto un nuovo televoto volto a decidere l’eliminato della serata. Una volta chiuso, ha svelato che la più votata alla domanda "Chi vuoi eliminare?" è stata Valentina Vezzali con il 42% dei voti. Khady ha ricevuto invece il 39%, Artur il 10% e Alvina il 9%.