Isola pedonale a rischio senza i "pilomat"

Con i pilomat ancora fuori uso all’incrocio tra via Bixio e via IV Novembre, le auto continuano a sfrecciare senza controllo e persino nell’orario dedicato all’isola pedonale con i rischi che ne conseguono.

Ecco che il nodo della viabilità, oggi, assume i contorni di un vero problema da risolvere per l’amministrazione comunale perché – lamentano i frequentatori – "vi sono rischi per la sicurezza delle persone" che vorrebbero camminare tranquille e che invece, contrariamente, sono costrette a schivare le vetture che transitano da quelle parti.

Transitano con la "complicità" di qualche furbetto che, sapendo della situazione dei dissuasori non funzionati, si "diverte" a spostare la transenna apposta di volta in volta per sbarrare la strada al traffico veicolare. "Non è cambiato nulla, nonostante le nostre segnalazioni. In pratica abbiamo vissuto un altro mese con la sensazione costante di pericolo quando passeggiamo in quella zona", ribadiscono senza nascondere la rabbia alcuni falconaresi.

Perché già il 10 agosto scorso, quando ce n’eravamo occupati sul Carlino, erano presenti le stesse criticità. Irrisolte.

Ma i motivi? "I dissuasori, installati una ventina di anni fa, sono usurati, malconci e quindi non in funzione. Stiamo cercando delle componenti elettroniche specifiche per riattivarli", confessa l’assessore alla Viabilità Romolo Cipolletti.

Ma al momento la ricerca non avrebbe condotto ai risultati sperati. "E nel frattempo che si fa, assessore?", chiediamo. "In primis mi sento di rassicurare i cittadini: il Comune sta facendo tutto il possibile per sistemare i pilomat – garantisce -. In seconda battuta stiamo studiando nuove soluzioni, dopo un sopralluogo effettuato da un elettricista. Ovvero potremmo pensare di installare dei dissuasori amovibili, che verrebbero posizionati negli orari di divieto e tolti successivamente, al fine di assicurare la sicurezza dei falconaresi, che resta la nostra priorità. Non dimentichiamo che una transenna c’è, ma spesso viene spostata da qualche incivile".

Anche la Polizia locale sarebbe stata messa al corrente dell’odioso fenomeno, in modo da pattugliare quel tratto di strada tra via Bixio e via IV Novembre e disciplinare l’accesso dei veicoli.

"Che al momento prosegue sregolato – concludono i cittadini -. Speriamo davvero si possa trovare una soluzione rapida perché altrimenti non camminiamo mai tranquilli".

Come dargli torto, se lo spazio pedonale per eccellenza che conduce a piazza Mazzini deve essere condiviso con gli automobilisti indisciplinati e che sfrecciano ad alta velocità?

Giacomo Giampieri