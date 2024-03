Isole ecologiche, l’annuncio:: "Le sostituiamo"

La Spiaggia di velluto si prepara all’estate e prima del rafforzamento della raccolta differenziata provvede alla sostituzione delle isole ecologiche. Un intervento importante soprattutto per quanto riguarda l’isola ecologica posizionata all’interno del parcheggio dell’ex Gil, che sarà spostata lato strada. Una nuova isola che sarà al servizio anche dei locali di piazza del Duca che attualmente, con tutte le difficoltà che ne conseguono, utilizzano i cortili interni dei palazzi, attrezzati con cassonetti.

Un problema che va avanti da anni e a cui finalmente è stata trovata una soluzione. Ma quella di viale Leopardi non sarà l’unica isola ecologica che sarà sostituita: ad avere lo stesso destino, è quella di via delle Caserme: non cambierà la posizione, ma l’impianto sarà sostituito con uno più nuovo e decoroso rispetto a quello attuale ormai danneggiato e vetusto. Un modo per riqualificare l’area, ma anche per semplificare al meglio l’utilizzo dell’isola. Un primo cambiamento in vista della stagione estiva dove ad essere potenziato, come ogni anno, sarà il servizio di raccolta differenziata. Un servizio che ogni anno ha inizio a fine maggio e si protrae solitamente fino al 15 settembre per consentire alle attività, ma anche ad operatori e turisti, di utilizzare al meglio il servizio di raccolta differenziata.