Isole intelligenti, una app per i rifiuti

Isole intelligenti per rifiuti, si cercano ancora correttivi dopo le difficoltà di conferimento. L’Amministrazione comunale informa "i residenti e le attività produttive del centro storico autorizzati a conferire i rifiuti nelle isole automatizzate che, a partire da sabato prossimo (primo giugno, ndr) sarà attiva un’applicazione per vedere in tempo reale lo stato di riempimento delle diverse isole dislocate sul territorio e conferire i propri rifiuti senza l’utilizzo di tessere sanitarie o tessere dedicate". "Con tale soluzione che avevamo già anticipato sarebbe stata attivata - sottolinea l’assessore all’ambiente Alessandro Tesei - si faciliteranno ulteriormente le operazioni di conferimento. Direttamente da casa, guardando la app, i cittadini potranno infatti sapere in anticipo se l’isola di prossimità più vicina ha ancora disponibilità ad accogliere rifiuti, oppure avranno la possibilità di individuarne un’altra così da conferire correttamente, e senza l’ausilio di tessere, il sacchetto della spazzatura a seconda della tipologia del rifiuto". Via le tessere quindi, ma spazio all’app per conferire i rifiuti nelle isole smart. L’applicazione, denominata Waper, può essere scaricata su tutti i dispositivi Ios ed Android. Info: https://www.waperapp.com