Isole poco intelligenti: attirano grossi topi

Ancora sacchi di rifiuti ammassati a terra accanto alle isole intelligenti del centro storico: arrivano pure i ratti. La protesta arriva dai residenti che in via Andrea da Jesi sono riusciti ad immortalare anche il grosso topo che rovista in un sacco di rifiuti adagiati a terra, probabilmente catturato dagli odori e spinto dalla fame. I residenti chiedono una derattizzazione "massiccia". Il nodo delle nuove isole smart che essendo più piccole delle tradizionali isole ecologiche non riescono a raccogliere tutti i rifiuti specie nel finesettimana è sul tavolo della giunta Fiordelmondo e della partecipata JesiServizi che, assieme ad AnconAmbiente, sta mettendo in campo una decina di nuove assunzioni. L’obiettivo è avere più autisti ed operatori ecologici così da intervenire anche nel finesettimana per il ritiro dei vari rifiuti. Nel frattempo le nuove isole ecologiche che erano state posizionate lungo corso Matteotti vicino l’Arco Clementino sono state spostate dalla parte opposta nell’area del vecchio ospedale.

sa.fe.