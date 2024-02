"Isole smart, così non va. I bidoni spesso pieni"

Non si arresta il fenomeno dei rifiuti abbandonati in strada e nelle zone verdi più periferiche. L’Amministrazione ha appena affidato alla ditta Mente ecologica il servizio di raccolta, rimozione, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti abbandonati in vari siti del Comune di Jesi. L’investimento solo per gli ultimi recuperi ammonta a 4.270 euro e riguarda le vie: Pertini, Zanibelli, Gangalia Alta, Pantiere, Colle Onorato - Vicino Villa Serena e all’altezza dei civici. 15-17.

E poi via Martiri della Libertà, via Vecchio Zuccherificio e Via Agraria – Via Acquasanta. Non va meglio nella zona del centro, dove vecchi e nuovi bidoni spesso strabordano di sacchi dell’immondizia e rifiuti ingombranti.

I residenti segnalano ancora malfunzionamenti delle nuove isole smart del centro. "Sono spesso piene – denuncia arrabbiato un abitante – e quand’è così non si aprono i bidoni costringendoci a tornare a casa con l’immondizia. Non si dovrebbero lasciare in strada ma abbiamo diritto ad un servizio efficiente vista la Tari che ci troviamo a pagare".

Sa.fe.