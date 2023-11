Isole smart posizionate sui parcheggi per disabili

Le nuove isole smart sono arrivate in centro ma appena posizionate sono state accolte da una valanga di proteste e polemiche. In piazza Pergolesi sono state posizionate sui parcheggi per disabili, lungo corso Matteotti vicino all’Arco Clementino, occupando due parcheggi che coprono le vetrine di Barchiesi Sport. In via Mazzini le grosse isole ecologiche intelligenti sono state posizionate a ridosso della mura storiche. Oltre all’impatto notevole all’occhio le isole sono finite nel mirino per il fatto che occupano diversi posteggi, per disabili e residenti, già non così abbondanti in centro. "Non vogliamo fare polemica – spiegano dal negozio Barchiesi sport lungo corso Matteotti – ma ci sembra piuttosto incredibile questa installazione. Abbiamo già parlato con il Comune e siamo certi che si interverrà per rimuoverle o trovare altre soluzioni". Del resto in prossimità di queste ci sono già due isole ecologiche non smart, una accanto all’arco Clementino angolo via Suor Maria Mannori e l’altra nella zona dell’ex ospedale civile. La giunta Fiordelmondo non tarda a replicare spiegando che sia una novità frutto delle scelte dei precedenti amministratori. "Sono state installate nel centro storico – spiegano - altre 9 postazioni di "isole smart" per la raccolta differenziata dei rifiuti, a completamento di un programma che prevedeva complessivamente 20 punti di conferimento attraverso l’innovativo sistema di riconoscimento degli utenti autorizzati al loro utilizzo. L’intervento rientra in un percorso avviato ormai diversi anni fa, con l’obiettivo di migliorare la raccolta differenziata nella parte storica della città dove, per la ridotta dimensione di gran parte delle strade che impedisce l’accesso a mezzi pesanti, non è possibile attivare il servizio porta a porta. La scelta dei siti dove posizionare questi nuovi contenitori, in particolare, era stata compiuta nel novembre 2021, attraverso una valutazione condivisa tra uffici comunali e uffici di JesiServizi, con l’impegno ad apportare eventuali modifiche laddove, all’atto pratico, i siti avessero dovuto dimostrarsi non idonei. Sulla base delle evidenze e delle segnalazioni ricevute, agli uffici è stato dato mandato di intervenire in quei siti - due o tre in tutto - rispetto ai quali appare opportuno effettuare dei cambiamenti. Fin d’ora un’assicurazione per un aspetto collaterale che ci sta particolarmente a cuore: per il sito di piazza Pergolesi, che è andato a coprire parcheggi riservati a persone con disabilità, avevamo già contestualmente individuato soluzioni idonee atte a destinare altri spazi a posti auto dedicati che saranno prontamente realizzati".