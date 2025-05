Ispirati da Marmaid magic. Bambini a caccia di rifiuti. I sub ripuliscono il mare

Il mare da sempre esercita un fascino incredibile sugli esseri umani. La sua vastità, i suoi misteri e le sue creature ispirano tanto nella realtà che nella fantasia. Proprio per questo è fondamentale insegnare alle nuove generazioni il rispetto e la tutela di un ecosistema così prezioso utilizzando anche strumenti educativi efficaci e coinvolgenti come il cinema di animazione. In tutto questo risiedono i motivi che hanno creato una bellissima e coinvolgente iniziativa, ’Sea Academy’, che si è svolta ieri a Portonovo nel tratto che va dallo stabilimento Bonetti alla Torre Clementina.

Organizzata dalla Rainbow, la global content company fondata da Iginio Straffi e Marevivo, Fondazione ambientalista che opera in prima linea nella tutela del mare e nella sensibilizzazione sulle tematiche connesse, l’iniziativa ha preso spunto dalla serie Tv che ha incantato tutto il mondo, "Mermaid Magic", un cartone che ha come temi fondamentali il rispetto dell’ecosistema marino e della sua tutela per sensibilizzare bambini ed adulti su questi argomenti. Intere famiglie e moltissimi bambini accompagnati dai loro insegnanti si sono ritrovati sulla spiaggia e muniti di guanti e sacchi hanno iniziato a raccogliere i rifiuti abbandonati sul litorale. Nello stesso momento un gruppo di subacquei professionisti di Marevivo si sono immersi nelle acque antistanti per recuperare quanti più rifiuti possibili. E purtroppo ne hanno trovati molti incastrati tra gli scogli o adagiati sul fondo. Riportati a terra sono stati consegnati, come tanti trofei, ai piccoli ecologisti in erba che hanno riempito i loro sacchi di raccolta.

"Noi di Rainbow - ha detto Lorena Vaccari VP Global Marcheting - abbiamo sempre cercato di trasmettere valori e contenuti significativi capaci di accompagnare i bambini nel loro percorso di crescita e aiutarli ad diventare adulti più consapevoli e responsabili". A Portonovo i bambini si sono anche cimentati in giochi da tavolo, colori e forbici con laboratori che permettono di imparare divertendosi. Con gli operatori di Marevivo, per conoscere maggiormente il mare e le sue creature, l’importanza del loro rispetto e della loro salvaguardia. Star dell’evento, per la prima volta dal vero, la sirena e principessa Merlinda, personaggio principale di Mermaid Magic, accerchiata dai bambini che hanno voluto scattare con lei foto e selfie. "I laboratori e le azioni di pulizia sulla spiaggia, guidati dai nostri operatori - ha sottolineato Raffaella Giugni Segretario generale di Marevivo - hanno mostrato alle famiglie e ai loro bambini che si può essere parte attiva del cambiamento". La serie Mermaid Magic è visibile su Rai Play, Rai Gulp e Netflix dallo scorso anno, mentre i giochi riservati ai bambini sono scaricabili dai siti di Mermaid Magic e di Marevivo.