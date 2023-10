Israele a Palazzo del Popolo. Il sindaco difende la bandiera:: "E’ una mia precisa volontà"

Bandiera di Israele esposta sulla facciata di Palazzo del Popolo. Una decisione, quella presa dalla giunta comunale di centrodestra, che ovviamente farà discutere vista la netta presa di posizione da un’istituzione pubblica nei confronti di fatti internazionali con una determinata connotazione politica. La bandiera è stata messa ieri dopo una decisione presa direttamente dal sindaco, Daniele Silvetti: "È stata una mia precisa volontà, una forma di solidarietà simbolica nei confronti di un popolo aggredito che merita rispetto e considerazione _ spiega il primo cittadino di Ancona _. Un popolo, uno Stato indipendente e sovrano. Ho deciso di far affiggere quella bandiera anche in rispetto della ricca comunità ebraica anconetana che ha una storia di forti legami con la città, come ho già avuto modo di ribadire. Tra l’altro la decisione di mettere la bandiera di Israele sulla facciata del Comune è stata apprezzata proprio da diversi membri della comunità anconetana che hanno mostrato un sentito gradimento".

Come accennato poc’anzi, la scelta netta di mostrare solidarietà allo Stato di Israele da parte del sindaco e della sua giunta avrà delle ripercussioni anche in città. Meno di una settimana fa in centro, infatti, si è tenuta la manifestazione di sostegno alla popolazione palestinese (non a favore di Hamas, è bene ricordarlo). A quell’evento era presente anche Francesco Rubini, consigliere comunale di Altra Idea di Città: "Una presa di posizione indecorosa che non tiene conto della storia quella presa dalla giunta Silvetti _ spiega Rubini al Carlino _. Un altro esempio che alimenta la mistificazione mediatica di quanto sta accadendo in Medio Oriente dopo i fatti del 7 ottobre scorso". Una protesta arriva anche dal centrosinistra, in particolare da Susanna Dini, capogruppo Pd in consiglio comunale: "L’attuale giunta ha tolto uno striscione dedicato alla violenza sulle donne. Un’iniziativa nata a seguito di quanto stava accadendo alle donne iraniane. Assieme alle colleghe Mirella Giangiacomi e Federica Fiordelmondo avevamo promosso e presentato una mozione e poi lo striscione è stato messo a Palazzo del Popolo dall’allora giunta". Dopo l’invasione russa del 24 febbraio 2022 la sindaca Mancinelli aveva dato l’ok per proiettare con un faro i colori della bandiera ucraina.