Issini: "Strumento strategico per prevenire rischi"

La digitalizzazione del patrimonio culturale è uno strumento strategico per la prevenzione e la gestione dei rischi associati alle calamità naturali, in particolare in contesti territoriali sensibili come quelli delle Marche meridionali – dice il soprintendente Giovanni Issini –. I processi di digitalizzazione dei beni mobili e immobili, e gli strumenti di gestione dei dati a essi associati, consentono ad esempio di documentare lo stato di conservazione e facilitare le azioni richieste in caso di emergenze: sopralluoghi, evacuazioni di opere, allestimenti di depositi e lavori di messa in sicurezza. Inoltre, i dati digitali costituiscono una risorsa essenziale per i successivi interventi di restauro, qualora i beni fossero danneggiati o distrutti. La Sabap Ap-Fm-Mc, in coordinamento con gli uffici centrali ministeriali, sta sviluppando diverse azioni in questo senso, partecipando al gruppo di lavoro nazionale sulla digitalizzazione del patrimonio culturale e attuando il progetto Digitalia nell’ambito del programma europeo Erasmus+, finalizzato ad aumentare le competenze digitali tra operatori culturali impegnati in aree particolarmente esposte a calamità naturali (Italia, Turchia e Spagna).