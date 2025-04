E’ stato istituito il nuovo Consiglio direttivo comunale Avisina di Fabriano che vanta duemila e 91 donatori con 163 new entry tra cui tanti giovani. Il rapporto donatori-popolazione è tra i più alti della Regione. Per l’Avis Fabriano il rinnovo è avvenuto dopo la partecipata assemblea annuale cui hanno preso parte tra gli altri il sindaco Daniela Ghergo, con un ordine del giorno che prevedeva l’approvazione del bilancio consuntivo 2024, il bilancio preventivo 2025 ed è stata ribadita da tutti coloro che hanno preso la parola la fondamentale attività del Centro trasfusionale. Riconfermato a pieni voti il presidente Sebastiano Paglialunga che sarà affiancato dal vice presidente Alterio Cosimo, dal vicepresidente vicario, Sergio Ballanti, dalla segretaria Rosa Brandi, dalla amministratrice Sandra Rosignoli e dai consiglieri Luciano Bano, Gabriele De Santi, Francesco Angelelli, Raffaele Lori, Vincenzo Maccari, Sante Bartocci. "Grazie ai nostri donatori, sempre impagabili per impegno civile, che ancora una volta fanno della nostra città, nel campo della solidarietà, un esempio da seguire e un target da raggiungere – hanno detto -. Grazie ai giovani, soprattutto alle coppie di fidanzati, che vengono a iscriversi insieme".