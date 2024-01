Istituti accorpati: "Pronti a ricorrere al Tar"

Fusione tra l’istituto comprensivo don Mario Costantini di Serra San Quirico e il Luigi Bartolini di Cupramontana, i quali assieme arriveranno a 902 alunni. Dopo la decisione della giunta regionale di accorparli (dal prossimo anno) assegnando la sede del nuovo istituto ‘Don Costantini Luigi Bartolini’ a Cupramontana scoppia l’ira del sindaco di Serra San Quirico Tommaso Borri che non esclude di andare al Tar. Tra il Comune di Cupramontana che chiedeva la sede amministrativa dell’istituto (gli studenti resteranno al loro posto ciascuno nei propri Comuni di riferimento) "per la sua centralità funzionale e operativa" e il Comune di Serra San Quirico che la rivendicava in quanto Comune montano a vincere è stato il primo municipio. "Si è compiuta una gravissima ingiustizia – attacca Tommaso Borri – contro la legge che tutela le aree montane e definisce istituti come il nostro don Mauro Costantini normo-dimensionati. Questo che ha circa 400 alunni, viene accorpato ingiustamente al Bartolini di Cupramontana che è sottodimensionato da anni e doveva essere accorpato già da anni. Cupramontana sostiene di avere una scuola nuova da 7 milioni di euro, ma l’accorpamento riguarda solo la parte amministrativa. Per giochi politici, intrallazzi tra i sindaci di centrosinistra della Vallesina e l’amministrazione provinciale non è stato fatto e ora si va contro legge. Tra l’altro Cupramontana sostiene di essere centrale, ma se si guarda al territorio baricentrica Angeli di Rosora e non certo Cupramontana".

"Siamo area montana - aggiunge Borri – ma per noi non vale la deroga. Non si capisce perchè. Abbiamo scritto alla Provincia e all’ufficio scolastico regionale sostenendo questo ma la decisione che ho appreso solo oggi va nella direzione sbagliata. Mi confronterò con i sindaci di Mergo e Rosora per valutare il ricorso al Tar, strada che abbiamo già intrapreso per il raddoppio ferroviario della Orte Falconara (perso in primo grado, ndr)".

Sceglie di non commentare invece dal sindaco ‘vincitore’ Erico Giampieri. In paese, a Serra San Quirico, divampano le polemiche anche in considerazione che da oltre tre anni ha una scuola off limits. Per gli scolari delle elementari e medie dell’Istituto Don Mauro Costantini le aule sono vuote già da tre anni scolastici per lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico iniziati e poi fermati, oltre due anni fa. Sono 150 gli alunni trasferiti in altri plessi, uno anche fuori Comune (ad Angeli di Rosora).

Sara Ferreri