Istituto Campana, 5 milioni per ristrutturarlo

L’Ufficio regionale della Ricostruzione ha emesso il decreto che finanzia per cinque milioni e 800mila euro la messa in sicurezza e la ristrutturazione dell’Istituto Campana per l’istruzione permanente di Osimo. La presidente Gilberta Giacchetti spiega che la comunicazione tramite pec è arrivata pochi giorni prima di Natale e consente di avviare l’iter per la ristrutturazione. "Il progetto di messa a norma anti-sismica avviato nel 2018 è stato presentato nell’ottobre 2021 ed in poco più di un anno siamo arrivati all’ok definitivo". Un iter piuttosto complesso quello della messa in sicurezza dell’Istituto, colpito in più parti dal sisma del 2016. "La firma del decreto vuol dire avere 120 giorni per avviare il bando di gara e l’identificazione della ditta che eseguirà l’attività che comprenderanno la biblioteca ed il terzo piano del palazzo. Auspichiamo che entro due o tre mesi i lavori possano partire". L’assessore alla Cultura Mauro Pellegrini aggiunge: "Per le grotte di Palazzo Campana siamo in procinto di formalizzare la loro concessione in favore della Asso. A quel punto il Comune potrà riprendere una campagna di studi, sulla base delle indicazioni fornite dell’Istituto centrale del restauro, per presentare un progetto di valorizzazione. L’auspicio dell’Amministrazione è poter riunire in un unico percorso ipogeo cittadino, le grotte di piazza Dante con quelle di palazzo Campana". Il nuovo auditorium sarà pronto poi entro i primi mesi dell’anno all’ex cinema, saranno recuperati i locali sottostanti il teatro La Nuova Fenice (a dicembre è stata predisposta la determina a contrarre per l’avviamento della procedura di gara che si è conclusa il 29 con l’aggiudicazione dei lavori) ed è in arrivo un milione e mezzo di euro per la chiesa di San Filippo Neri in proprietà del Fondo edifici di Culto. "Nonostante le difficoltà dell’esercizio finanziario 2022, soprattutto in ragione della forte impennata dei prezzi a seguito del rincaro dell’energia, l’Amministrazione comunale è riuscita a garantire il finanziamento e la sostenibilità di tutte le opere pubbliche programmate e a trovare risorse ingenti a favore di famiglie imprese e non solo, nonostante lo stesso Comune abbia dovuto far fronte al "suo" caro bollette".

Silvia Santini