Istituto Campana, bando per le nomine

Una scossa ha investito l’istituto Campana per l’istruzione permanente di Osimo all’inizio di agosto. Due componenti del cda, i rappresentanti del Comune per la maggioranza Francesco Pirani e Luciano Taborro, si sono dimessi. Ci sarebbe stato proprio un litigio con la stessa maggioranza dopo la rielezione della presidente Gilberta Giacchetti che ha goduto del pieno sostegno di tutti e quattro i componenti, anche di quelli "espressione" del Comune, gli stessi che poi hanno lasciato l’incarico ben prima della scadenza fissata al 25 aprile 2026. Adesso il consiglio comunale dovrà rivotare i sostituti come è stato per Alessandrini. Proprio in queste ore sul sito del Comune è apparso l’avviso per la nomina e designazione di due rappresentanti per il cda, con scadenza il 14 ottobre. Tutti coloro che sono interessati alla designazione possono far pervenire il proprio curriculum assieme allo schema di candidatura e alla dichiarazione. La questione era nata anni fa quando l’amministrazione comunale aveva caldamente suggerito, anzi diffidato, il Campana a soprassedere all’elezione del presidente dell’ente fino a che non si fosso costituito il pieno plenum del cda dopo le dimissioni del professor Alessandrini ma così non è stato. Il cda, preso atto della sentenza nella causa civile di primo grado promossa dal Comune, per evitare di intraprendere ulteriori azioni giudiziarie, ha rieletto all’unanimità dei voti la presidente.