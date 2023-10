Istituto comprensivo Quartieri Nuovi, inaugurata la nuova biblioteca digitale. Premiato anche il concorso per il logo

Alla presenza degli assessori alle Politiche Educative, Antonella Andreoli, della Famiglia, Orlanda Latini, della dirigente scolastica Nora Ruggeri, dei docenti , del personale scolastico e degli studenti è stata inaugurata la nuova biblioteca digitale dell’Istituto Comprensivo Quartieri Nuovi di Ancona. Prima dell’inaugurazione sono stati premiati lo studente vincitore (Gabriele Buzzo, III C) e le classi che si sono classificate al 2° e al 3° posto del concorso “Disegna il logo della tua biblioteca digitale”. Nell’inaugurare la biblioteca digitale in rappresentanza del sindaco, l’assessore Antonella Andreoli si è complimentata con l’Istituto scolastico per il conseguimento di un obiettivo significativo: "grazie al nuovo catalogo digitale – ha dichiarato – gli studenti potranno contare su un servizio più efficiente ed efficace".