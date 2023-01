Istituto comprensivo, si tratta per la sede

Fusione dell’Istituto comprensivo di Montemarciano-Marina con quello di Monte San Vito decisa dall’ufficio scolastico regionale, il nuovo assetto dovrebbe partire a settembre prossimo ma è scattato il pressing per prendere altro tempo. A spingere per il rinvio i due sindaci Damiano Bartozzi e Thomas Cillo che già avevano avviato il confronto per decidere dove collocare la sede dell’istituto se nell’uno o nell’altro Comune e la dirigenza scolastica. Tra i motivi le tempistiche per mettere in campo la fusione che riguarderà 1.200 studenti: la chiusura gestionale amministrativa dei due istituti andrebbe effettuata entro il 31 agosto, tempi molto stretti e anche i fondi del Pnrr hanno scadenze che rischierebbero di non essere rispettate. Al di là della data per la fusione comunque dovrà essere decisa a breve la sede dell’istituto da individuare tra i due Comuni: Montemarciano rischia di perderla nonostante abbia il numero più elevato di studenti.

"Noi e il sindaco di Monte San Vito – spiegano dalla maggioranza di Montemarciano – stiamo valutando la richiesta di un differimento della fusione al primo settembre 2024, a partire dall’anno scolastico 202425). Ad oggi nessun cambiamento in merito alla segreteria didattica dell’Istituto di Montemarciano-Marina, ubicato presso la scuola dell’Infanzia di Marina in Via Delle Querce".