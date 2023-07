Istituto di Storia delle Marche, Lavori Arenati, Futuro Incerto

I segnali di un futuro complicato per l’Istituto di Storia delle Marche hanno iniziato ad essere evidenti quando i lavori per la nuova sede si sono arenati. Quella vecchia, lesionata assieme a tutto il palazzo del Rettorato di piazza Roma, con l’ingresso in via Villafranca, non sarebbe stata più disponibile e in attesa di un sito definitivo è passato del tempo: "Abbiamo dovuto dividere la struttura, ma ci avevano detto in maniera temporanea _ spiega uno dei due vicepresidenti, il prof Roberto Giulianelli _. La sede legale e di rappresentanza in due stanze di palazzo Camerata (sede dell’assessorato comunale alla cultura, ndr.), il materiale bibliotecario in un deposito a Falconara, non visitabile. L’obiettivo, almeno questo era l’accordo con la Regione, riguardava l’ex sede del Pci in via Cialdini, i lavori sono partiti ma poi hanno fortemente rallentato il ritmo e oggi sono fermi. Speriamo si possa bloccare tutto molto presto".

Sulla questione dei fondi destinati all’Istituto, Giulianelli è categorico: "Non ne facciamo assolutamente una questione politica – dice il docente di economia _ noi vogliamo soltanto salvare la memoria e il patrimonio bibliotecario e storico della nostra terra. Siamo un’associazione di storia e non politica, il nostro interesse è la cultura. Il fatto che la Regione abbia un colore piuttosto che un altro non c’entra con la nostra preoccupazione. Chiediamo solo a chi di dovere che non vada disperso uno scrigno di conoscenza di questo tipo. Ne pagherebbe le conseguenze tutta la comunità regionale e anconetana".