Istituto di storia, in gioco il futuro La petizione è già a 5mila firme: ora tutto dipende dalla Regione

Tra un giorno si decide, forse, il futuro dell’Istituto di Storia delle Marche e intanto la petizione online lanciata dalla professoressa Carla Marcellini, uno dei due vicepresidenti dell’ISM, ha superato un soglia numerica molto più che simbolica, quella delle 5mila firme. Un risultato straordinario se si pensa che il risultato è stato raggiunto dopo appena quattro giorni di campagna, considerato che in pochi si sarebbero aspettati una risposta del genere. In pratica in 100 ore è come se tutti gli abitanti di una cittadina come Agugliano avessero deciso di firmare per qualcosa a cui tengono davvero. E l’Istituto diretto dal professor Franco Amatori è uno di quei pezzi unici del patrimonio culturale e della memoria di un territorio come Ancona e le Marche. La decisione, ormai dal 2021, da parte della giunta regionale di centrodestra di togliere il contributo a rendicontazione che da più di mezzo secolo veniva garantito dopo l’istituzione per legge dell’ISM ha suscitato tantissime reazioni.

La petizione su Change.org è l’esempio più plastico del malcontento che serpeggia nella società civile. Una vera e propria istituzione che si gioca il suo futuro per 50mila euro, soldi fondamentali per le spese correnti, per l’attività di ricerca e per pagare due stipendi: un archivista e una segretaria, mentre le prestazioni di presidente e vicepresidenti sono a titolo gratuito. Domani, in sede di consiglio regionale, l’assessore al bilancio, Goffredo Brandoni, dovrebbe chiarire se quei soldi verranno rimessi a favore dell’Istituto di Storia delle Marche o tolti una volta per tutte.

In questo caso, infatti, l’istituto chiuderebbe i battenti immediatamente, solo il tempo di confermare le dimissioni dei vertici e la responsabilità della sede di rappresentanza di Palazzo Camerata e dei due depositi dove, dentro gli scatoloni, sono stivati 40mila volumi passerebbe alla stessa giunta. L’appuntamento a Palazzo Leopardi è importante ed è legato alla variazione di bilancio da parte del team di Francesco Acquaroli. Proprio al governatore in prima battuta, ai due assessori competenti – Brandoni e la collega della cultura, Chiara Biondi – e al presidente del consiglio regionale Dino Latini, è diretta la petizione online lanciata dalla Marcellini. La soglia delle 5mila firme è stata raggiunta, ma la raccolta non si è mai fermata: alle 15 di sabato le firme registrate erano 5.173. La petizione arriverà fino a domani, giorno del dibattito in consiglio, ma potrebbe poi riprendere in un secondo momento.

