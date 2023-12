Istituto di Storia, solo pochi spiccioli

Il Comune di Ancona integra la somma messa a disposizione dalla Regione per l’Istituto di Storia delle Marche che però resta in perdita. Un fondo davvero irrisorio quello messo a bilancio dalla giunta Silvetti per salvare uno dei cardini della cultura storiografica del territorio regionale: appena 2,780 euro che aggiunti ai 25mila non raggiunge il minimo assoluto richiesto per garantire il prolungamento dell’attività di ricerca e consultazione testi garantita dall’ISM. Del tema il Carlino si è spesso occupato nei mesi precedenti, a partire da quando sembrava che i fondi per l’istituto presieduto dal professor Franco Amatori fossero stati azzerati dalla Regione. I nostri articoli e una campagna online che ha attirato più di 20mila firme ha scongiurato quel pericolo estremo, ma alla fine l’ente regionale ha garantito la metà della somma richiesta dall’istituto per gli arretrati e garantirsi il futuro: da 50mila a 25mila euro che la Regione ha girato all’Istituto di Storia per tramite del Comune che a suo volta ha aggiunto quegli spiccioli per alleviare le pene, appunto meno di 3mila euro. Il futuro dell’ISM resta dunque a fortissimo rischio e quanto meno verrà ridimensionato. Resta anche il nodo della sede.