Istituto Galilei, accordo con scuola giapponese

Pomeriggio pieno di eventi al Padiglione Italia di Expo 2025 Osaka dove, in occasione della Settimana delle Marche, sono stati siglati due accordi nel giro di poche ore, a testimonianza del forte impatto che sta avendo il lavoro di diplomazia non solo nell’ambito economico, ma anche in quello dell’istruzione.

L’Istituto Galilei di Jesi, scuola ambasciatrice del Parlamento europeo in Italia, ha sottoscritto un accordo di collaborazione con l’Istituto Kogakkan High School di Ise (Giappone). Dopo questo accordo, è arrivata anche la firma dell’agreement Erasmus+ tra l’Iis Einstein-Nebbia e il partner Erasmus+ Giappone, Ristorante Casareccio di Hyogo.

L’educazione di qualità costituisce il quarto obiettivo dell’Agenda 2030 Onu, un vasto programma la cui realizzazione è considerata indispensabile per costruire una società più equa, sostenibile e inclusiva. In tale ottica rientra l’accordo siglato dal Galilei di Jesi, già Premio Vallesina 2022, che arriva dopo quello già portato a termine con una delle 500 migliori scuole degli Stati Uniti, il Classical High School di Providence, Rhode Island, e con il prestigioso Liceo Jeohyeon High School di Goyang, in Corea del Sud. Presente all’Expo di Osaka anche il preside del Galilei Luigi Frati che, con la vicepreside, visiterà la scuola partner giapponese, mentre il prossimo anno saranno invece le Marche a offrire ospitalità.