Istituto Merloni: progetto Save the Apps

L’aula magna dell’istituto industriale statale Merloni gremita per la presentazione del progetto pilota valido come attività Pcto (ex alternanza scuola lavoro), Save the Apps con la start-up Best of the Apps -Apennines Local Food. "Questo progetto – ha spiegato la dirigente scolastica Manuela Morosin – darà la possibilità ai ragazzi di svolgere il percorso di Pcto contestualizzato rispetto alle loro competenze ma non solo: lavorando con una start-up giovane e dinamica come Best of The Apps, potranno affacciarsi al mondo dell’e-commerce passando da fruitori ad attori". La dirigente ha poi sottolineato l’importanza del legame tra i giovani e il territorio, legame ripreso anche da Federica Capriotti, presidente vicario della territoriale Fabrianese: "Confindustria crede nel rapporto tra scuola e impresa e nel valore degli istituti tecnici per le aziende, e per questo ha scelto di essere partner dell’iniziativa".