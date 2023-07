Istituto storia appeso a un filo "Destra e sinistra non c’entrano La cultura non merita elemosina"

Franco Amatori, l’Istituto di Storia delle Marche rischia di scomparire per mancanza di fondi negati dalla Regione: qual è il suo giudizio?

"Una decisione assurda quella di tagliare le risorse a un istituto come il nostro, composta da persone di valore, esperti come Moreno Martellini, Roberto Giulianelli che si sono prodigati senza percepire un euro per quell’attività. Il sottoscritto ha guidato una cattedra all’Università Bocconi per 19 anni e la Rivista dell’Istituto è in Fascia A, significa di elevatissimo valore storico. Professionalità e prestigio sono indiscussi. Per quale motivo vogliono cancellare questo patrimonio, mi domano. È tutto molto triste".

Ci sono altre figure importanti che hanno contribuito all’attività dell’Istituto?

"Mi consenta di ricordare e ringraziare per il lavoro fatto da Massimo Papini e poi Marisa Saracinelli e Luisella Pasquini che si sono molto prodigate per noi. Ricordo il professor Enzo Santarelli".

Un’attività poco ben vista dalla politica, come se lo spiega?

"Non me lo spiego, c’è ignoranza. Siamo un’organizzazione che fa ricerca e che di recente ha prodotto un libro di 600 pagine di storia contemporanea delle Marche pubblicato proprio dalla Regione. Un testo in cui si analizza lo spostamento delle masse dalle campagne alle città, un focus e un modo diverso di leggere la storia. La politica non c’entra nulla in tutto ciò, parliamo di cultura. Mi faccia aggiungere un’altra cosa...".

Prego professor Amatori.

"Destra o sinistra a noi non interessa, noi ci curiamo della storia e basta. In passato abbiamo pubblicato un libro dedicato agli anni ‘60 scritto da Giuseppe Parlato, uno storico contemporaneo dichiaratamente vicino all’Msi, senza pensare alla politica, ma alla sostanza".

A tal proposito, qualcuno sosteneva che con la cultura ‘non si mangia’ e poi c’è il concetto del ‘merito’ no?

"In effetti è così, la presidente del Consiglio Meloni ha voluto un ministero del ‘merito’. Ecco, io sono qui, col mio curriculum e se vuole confrontiamoci. Vediamo se mi merito di ricevere dei fondi per portare avanti l’istituto".

La cancellazione del capitolo di spesa dal bilancio per quanto concerne le risorse dedicate all’Istituto di Storia delle Marche l’ha decisa la Regione, quale spiegazione si dà? "Prima avevamo a che fare con l’assessore Guido Castelli, poi passato in Parlamento, e lui ci ha risolto dei problemi sul fronte dei finanziamenti, lo stesso non posso dire per l’ex assessore Latini".

La vicepresidente Carla Marcellini ha lanciato la petizione online per salvare l’ISM: si aspettava una simile risposta da parte della cittadinanza?

"Premetto che io sono un troglodita totale sotto l’aspetto social ma di certo è stata una sorpresa anche per me. Bello e importante sapere tanta gente preoccupata per questa situazione".

Cosa le resta alla fine di tutta questa storia professore?

"Tanta amarezza. Mettersi in ginocchio per avere qualche spicciolo per difendere la cultura è avvilente".