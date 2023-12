Istruzioni per l’uso. Tra bus navetta e mini rivoluzione della viabilità

Piazza Cavour off limits per la sera di San Silvestro. Dalle ore 20 alle 2 su tutto l’anello circostante la piazza sarà vietata la circolazione. L’intera zona quindi subirà delle modifiche riguardo al traffico. Chi percorre via Vecchini, ad esempio, dovrà proseguire diritto all’intersezione con via Frediani e con largo XXIV Maggio. In via Frediano obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con via Vecchini per i veicoli provenienti da via Giannelli. In via Giannelli consentita la svolta a sinistra all’intersezione con largo XXIV Maggio per i chi proviene dalla galleria. In corso Stamira obbligo di svolta a destra all’intersezione con piazza Stamira in direzione via Palestro per chi viene da piazza della Repubblica; circolazione interdetta da piazza Stamira a piazza Cavour ad eccezione dei mezzi diretti nell’area di sosta blu. In via Simeoni circolazione vietata nel tratto compreso tra corso Stamira e via Palestro. In corso Mazzini obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con largo San Cosma in direzione via Elia per i veicoli provenienti da Largo Bachelet.

Il consiglio naturalmente è di usare i parcheggi previsti dal Comune e i mezzi pubblici, ovvero i bus navetta. Dalle ore 10 alla mezzanotte saranno aperti i parcheggi degli Archi, il Traiano, il Cialdini e l’Umberto I; disponibili inoltre quelli allo Stadio del Conero, al cimitero di Tavernelle, in via Ranieri, all’ex Mattatoio di Vallemiano e in Piazza d’Armi. Tre le linee di navette (rossa, blu e verde) gratuite che collegheranno i parcheggi al centro, evitando ingorghi e soste selvagge. La linea blu farà la spola (andata e ritorno) tra piazza Ugo Bassi e via XXIX Settembre. Previste fermate in via Giordano Bruno, via Marconi e in via XXIX Settembre. Orario del servizio: dalle ore 15 alle ore 2.11. La linea rossa è quella che dallo Stadio del Conero raggiungerà piazza Cavour, dalle ore 15 alle 2.20. Le fermate in questo caso sono quelle del parcheggio in via Ranieri, del parcheggio di Tavernelle, in via San Giacomo della Marca, in via Bocconi, e presso largo XXIV Maggio, davanti al Comune. La linea verde collegherà il parcheggio degli Archi al centro, percorrendo via XXIX Settembre, dalle ore 15 all’1.57.