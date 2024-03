Italia-Montenegro via mare con Adria Ferries

Mentre si studia un collegamento marittimo tra l’Italia e il Montenegro, nella plancia di comando non può che esserci l’armatore anconetano Alberto Rossi. Ma, rispetto alle (imperfette) informazioni di stampa circolate ieri dall’estero, non certo "in partenza da Ancona, quanto da Bari che, per la sua posizione, è una città più strategica per raggiungere Bar". Lo riferisce lo stesso mister Adria Ferries al Carlino. Nei giorni scorsi, infatti, ha incontrato il premier montenegrino Milojko Spajic a Podgorica. "Allo stato attuale è un’ipotesi in fase di studio – garantisce Rossi –. Stiamo ragionando su quali potrebbero essere i flussi turistici, in considerazione che il Montenegro è un Paese di circa 600mila abitanti e l’utenza potrebbe essere abbastanza contenuta".

Quella rotta, tuttavia, non sarebbe una novità per l’imprenditore dorico, sicché veniva già percorsa sull’asse con l’ex Repubblica Jugoslava (Montenegro più Serbia, che conta 13 milioni di abitanti) e "operata 25 anni fa con l’Adriatica di Navigazione, ma i flussi erano più numerosi". Insomma, se "collegamento veloce" sarà tra Bari e Bar, se ne parlerà intensamente nelle prossime settimane. Ad oggi, appunto, "ci sono delle interlocuzioni in corso tra le parti", chiarisce Alberto Rossi.