Italia Nostra si difende:: "Una scelta degli avvocati"

Sul ricorso al Tar il sindaco Massimo Olivetti preferisce non pronunciarsi fino alla sentenza prevista per il 7 maggio, mentre in Regione, la Struttura Commissariale continua a lavorare per farsi trovare pronta in caso di rigetto del ricorso.

"Tre anni di lavoro rischiano di andare in fumo, al momento la conseguenza è il blocco di un mese" spiega l’ingegner Stefano Babini, vice commissario.

Il ricorso era stato annunciato durante il Consiglio Grande del 5 febbraio scorso, ma il fulmine a ciel sereno è arrivato quando, tra i provvedimenti di cui è richiesto l’annullamento, ne sono inseriti anche alcuni che vanno a bloccare la cassa della struttura commissariale che si ritrova così, impossibilitata a procedere.

"Se gli avvocati hanno fatto questa scelta, evidentemente nella ratio del ricorso era necessaria al fine dell’andamento della delibera esecutiva del rifacimento del ponte Garibaldi – spiega Marco Lion, presidente di Italia Nostra, associazione firmataria – Il ricorso? Un atto dovuto nei confronti dei firmatari della petizione: il nostro ricorso al Tar si affianca ad un diniego espresso dalla Soprintendenza, improvvidamente superato dal provvedimento Commissariale e che il ricorso difende".

L’area dove verrà costruito il nuovo ponte, non è soggetta ad alcun vincolo paesaggistico, ma la Soprintendenza avrebbe comunque evidenziato l’impatto visivo di rampe e ascensori per i disabili.

Un ponte impattante ma necessario, questo è quanto hanno dichiarato le associazioni di categoria che hanno portato in Consiglio Grande la voce dei commercianti, anche se, diverse attività che si trovavano nel Porticato della Filanda, si sono trasferite nella zona nord della città.

I tempi si dilatano: agli otto mesi previsti per la realizzazione, si aggiunge ora il nono in attesa dell’esito del ricorso.