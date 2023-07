Italia Viva nel Misto con Mandarano

Il consigliere comunale Massimo Mandarano aderisce a Italia Viva e opra il partito entra nell’assemblea comunale all’interno del Gruppo Misto. In questo modo "ItaliaViva – dicono – è pienamente rappresentata unicamente da Massimo Mandarano che ne è e ne sarà la voce nell’Assemblea cittadina essendo il solo iscritto al Partito che è stato eletto in Consiglio nella Coalizione Progetto Ancona, il raggruppamento che abbiamo contribuito a costituire e sostenuto ufficialmente nelle recenti elezioni. ItaliaViva svolgerà il ruolo di opposizione seria, costruttiva, non pregiudiziale né ideologica ma ferma e coerente. Anche l’astensione sull’assestamento del Bilancio, in buona parte riconducibile a scelte della precedente Amministrazione ma insufficiente verso le fasce più deboli e le imprese quanto alla Tari, è stato coerente a questa linea".