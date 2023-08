"Italia Viva non sta passando in maggioranza"

"La notizia che Italia Viva starebbe passando nella maggioranza che governa Ancona è priva di fondamento". Così in una nota diffusa dagli organi territoriali di Italia Viva: "Eppure Italia Viva, con un proprio comunicato di alcuni giorni fa, nel dare l’annuncio che si era costituita la propria rappresentanza in Consiglio Comunale con Massimo Mandarano, aveva chiaramente precisato che si collocava all’opposizione della giunta delle destre guidata dal sindaco Silvetti, una linea politica più che ampiamente condivisa dagli iscritti. Italia Viva ha promosso e sostenuto la coalizione di centrosinistra che purtroppo è stata sconfitta alle elezioni, ma i cui obiettivi programmatici erano e restano pienamente validi: a quelli e solo a quelli il nostro unico rappresentante in Consiglio farà sempre riferimento per convinzione e per rispetto degli elettori. Mandarano sta facendo un’opposizione seria, ferma e senza pregiudizi; la cartina di tornasole è stato il voto sulle ‘Linee programmatiche di governo’. Mandarano è stato per altro anche il primo consigliere a sollevare il problema della riduzione delle agevolazioni TARI che ha evidenziato la scarsa attenzione della destra verso le famiglie in difficoltà ed ha già presentato numerose interrogazioni su lavori di manutenzione di strade e aree a verde pubbliche che hanno sollecitato i nuovi amministratori a dare risposte concrete a quei problemi".