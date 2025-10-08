Itf di Santa Margherita. Ruggeri si ferma in finale

Si conclude in semifinale l’avventura di Jennifer Ruggeri al torneo ITF W35 di Santa Margherita di Pula, in Sardegna. La classe 2003 marchigiana, numero 381 del ranking WTA, si è dovuta arrendere alla tedesca Anna Schmidt (WTA 407) al termine di una battaglia durata oltre due ore e mezza sui campi in terra battuta del centro sardo. Nonostante la classifica WTA leggermente peggiore rispetto alla marchigiana, Schmidt ha vinto con merito, in due set, conquistando l’accesso alla finale dopo un match equilibrato più di quanto non possa fare intendere il punteggio conclusivo.

Un epilogo amaro per la tennista jesina, che tornava in Sardegna proprio dove, appena una settimana prima, aveva conquistato il suo terzo titolo stagionale battendo in finale la francese Cakarevic con un netto 6-4, 6-2. Quei campi, che a fine settembre le avevano portato fortuna, questa volta però non le hanno arriso fino in fondo, sebbene la semifinale raggiunta abbia confermato il buono stato di forma dell’atleta marchigiana. Un match che si è chiuso in due set con il punteggio di 6-3, 6-3 in favore della tedesca, brava a mantenere alta la concentrazione dall’inizio alla fine. Due parziali simili nell’andamento, dove Schmidt ha fatto valere la maggiore solidità nei game decisivi.

Al servizio in particolare la tedesca è stata più efficace, conquistando sei game contro i tre della marchigiana, dato che ha fatto la differenza nei momenti cruciali. Particolarmente influente si è rivelato proprio il rendimento in battuta: se Schmidt ha mantenuto un buon ritmo nella gestione dei suoi turni, Ruggeri ha faticato maggiormente per tutta la durata dell’incontro di semifinale. Anche la prova della tedesca non è stata priva di errori (tre doppi falli, ma sono stati sei quelli della jesina) ma dove Schmidt ha fatto la differenza è stata la capacità di essere più continua e solida nei momenti importanti di entrambi i set.

Nonostante Ruggeri abbia mostrato lampi di grande tennis – testimoniati dagli 11 punti consecutivi conquistati in un frangente dell’incontro – la tedesca è stata più brava a mantenere la lucidità nei game cruciali, portando a casa entrambi i parziali con il medesimo punteggio. Ruggeri ha provato a rimanere aggrappata al match con la sua proverbiale grinta, ma alla lunga ha dovuto cedere di fronte a un’avversaria che in definitiva ha concesso poco, avendo sempre il match in mano in particolare nei suoi game al servizio. Per la tennista dell’MTA di Jesi, che si allena sotto la guida di Alice Savoretti, quella di Santa Margherita di Pula rappresenta comunque una settimana positiva. La sconfitta non cancella il percorso convincente, caratterizzato da tre titoli conquistati: Trieste, Fiano Romano e appunto Santa Margherita.

