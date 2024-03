Itis primo alla First Lego League. Gli studenti futuri scienziati

Primi alle Olimpiadi Italiane d’informatica e primi alla First Lego League Italia, la manifestazione internazionale di scienza e robotica masterpiece a cui si partecipa con un robot Lego programmabile. La scuola superiore itis Volterra-Elia di Torrette guadagna due podi regionali e ora punta a vincere anche quelli nazionali. Con due squadre in gara l’istituto tecnico ha schierato dei futuri scienziati che sono stati in grado di imprimere ordini ad un robot, per la Lego League, e di risolvere problemi traducendoli in un linguaggio di programmazione per le olimpiadi informatiche. Dietro queste menti geniali ci sono studenti che hanno tra i 16 e i 18 anni. Una eccellenza per la scuola di Torrette che sta formando dei programmatori con idee ambiziose per il loro futuro. Per le olimpiadi d’informatica il team era composto dagli alunni Youssef Bouadoud, Alessandro Duranti e Tommaso Tricker della classe 5BI (indirizzo informatico) e dallo studente Claudio Lenci della 4CI. Sono stati seguiti per la preparazione dai professori Giacomo Plebani e Vittorio Bizzarri. Andranno a rappresentare le Marche alla finale nazionale in programma il 15 marzo a Bologna, all’istituto "Aldini-Valeriani". Grazie a loro la scuola si è classificata prima in regione, in una competízione in cui aderiscono diverse scuole delle Marche di pari grado. "Dovevamo passare problemi di logica e matematica - spiega Alessandro Duranti, 18 anni, uno degli studenti del team vincente - in sostanza avevamo un testo scritto dove sottinteso c’è un problema matematico da risolvere. Attraverso una serie di istruzioni, parole che hanno delle funzioni, ci siamo riusciti. I problemi da risolvere sono stati otto, con argomenti più elevati rispetto a quelli che facciamo a scuola. Occorre tanto allenamento. Le olimpiadi però sono una bella vetrina per farci conoscere dalle aziende di tutto il mondo. Certi argomenti sono visti al secondo anno di università, noi li impariamo precocemente. E’ un buon punto sul curriculum. Finita la scuola andrò all’università, vorrei fare l’ingegnere del software". Per la Lego League altri ragazzi in gara, sono andati all’Ipsia di Fermo per la competizione, si sono sfidati sull’organizzazione di missioni da far compiere al robot e sull’esposizione di un progetto scientifico e tecnico cercando di proporre progetti innovativi in ambito di scienze, tecnologia, arti, ingegneria e matematica. La squadra "Elettrolego" era composta da studenti della 3AO e da due studenti della seconda del liceo scienze applicate 2BSA, guidati dai professori Michele Ulisse e Roberto Magrini. Dopo tre round la squadra si è aggiudicata la migliore performance robotica e il premio del campione. Andrà in finale a Salerno per cercare di vincere anche il podio nazionale il prossimo 16 marzo.