"J’accuse" casse vuote. L’allarme lanciato da Tombolini crea imbarazzi nell’esecutivo

Il grido di allarme lanciato lunedì dalla sala del consiglio comunale dall’assessore ai lavori pubblici, Stefano Tombolini, ha lasciato il segno. Le sue esternazioni non sono piaciute a Palazzo del Popolo, dal sindaco ai suoi collaboratori, hanno suscitato imbarazzo e annunciano forse dei provvedimenti nei suoi confronti. Affermazioni in linea con la realtà tuttavia; da una parte la carenza di risorse per le manutenzioni ordinarie, come tappare le buche, dall’altra l’impossibilità di usare una bacchetta magica per risolvere gli appalti più spinosi, a partire dalla palestra delle scuole De Amicis. Segno di realismo politico e il riconoscimento di come sia molto più facile giudicare l’operato di un’amministrazione seduti sui banchi dell’opposizione. Le parole di Tombolini riguardavano un settore particolare, ossia il magazzino comunale per gli interventi stradali. In aula ad ascoltarlo c’era anche il sindaco: "Vedremo cosa sarà possibile fare _ ha commentato ieri Daniele Silvetti _, intanto ricordo che il bilancio di previsione a fine anno ha dotato il servizio di 900mila euro oltre i 2 milioni di euro dal governo per il G7 e che alcune strade importanti se le accollerà Viva Servizi. Il tutto senza accendere ulteriori mutui visto che il peso che abbiamo ereditato su quel fronte". Tutti gli assessori ‘piangono miseria’, compreso Eliantonio per i Grandi Eventi 2024, almeno per ora, con l’Ulisse Festival di Lonely Planet co-organizzato e coperto da Ancona Servizi. Chi deve mettere tutti d’accordo è l’assessore al bilancio, Giovanni Zinni, che sta lavorando per arrivare alla presentazione in extremis della prima variazione di bilancio dell’anno: "La faremo prima di Pasqua, non possiamo andare oltre" conferma Zinni, ipotizzando una seduta speciale del consiglio comunale nell’ultima serttimana di marzo.

Zinni ha fatto il punto sulle norme in materia di tributi: "Sto lavorando a una modifica del sistema di pagamento delle tariffe comunali andando oltre le fasce per debito in vigore oggi _ spiega il titolare del bilancio _. Uno schema arcaico secondo me che non fotografa appieno la natura dei contribuenti e che si espone al rischio di iniquità. C’è chi può pagare e non lo fa e chi non riesce a soddisfare i debiti perché non ce la fa proprio. Attraverso la nostra riforma puntiamo a capire la capacitò liquidatoria degli utenti. Vorrei applicare le nuove regole a partire dal 1° gennaio 2025". Le regole attuali in tema di rateizzazione prevedono massimo 3 rate per un debito da 0 a 500 euro, 6 rate tra 500 e 2500 euro, 18 rate da 2500 a 5mila euro, 36 da 5mila 20mila euro e 60 rate per chi ha un debito superiore a 20mila euro.