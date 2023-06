Jack Russell sbranato da un lupo

L’ultima vittima dei lupi è Otto, un Jack Russel che è stato azzannato lunedì pomeriggio a Scapezzano. Non è la prima volta che nella frazione vengono avvistati lupi in pieno giorno, era già accaduto alcuni mesi fa, quando dei residenti li avevano filmati dalla finestra di casa, mentre passeggiavano in tranquillità a poca distanza dall’abitazione. Il cane è stato azzannato mentre si trovava all’interno di una recinzione, ma nonostante questo, il predatore è riuscito ad ucciderlo e mangiarlo. Alcuni resti sono stati trovati a poca distanza dall’abitazione. La notizia è diventata subito virale e nei social il consiglio è sempre lo stesso, quello di mettere in sicurezza i propri animali. Un cane era stato azzannato qualche tempo fa, sempre a poca distanza da Scapezzano e sempre mentre si trovava nel cortile della sua abitazione. Negli ultimi mesi avvistamenti di lupi hanno riguardato non solo le frazioni e l’hinterland, ma anche abitazioni a ridosso del centro storico, come via Po, via Tevere, ma anche il cortile del ‘Principe di Piemonte’. La presenza di lupi è stata filmata anche a Cesano, dove l’animale in un caso si è avvicinato ad un cagnolino che passeggiava insieme al proprietario e in un altro ha azzannato, per fortuna senza ucciderlo, un cane che era al guinzaglio. Diversi anche gli avvistamenti, soprattutto nelle ultime settimane, in prossimità della foce del fiume Cesano, la stessa che in estate è nota come un’oasi per naturisti non riconosciuta.