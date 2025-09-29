Jacopo e David ordinati sacerdoti: “Il primo pensiero a voi giovani”

Ancona, 29 settembre 2025 – “Prendetevi cura di tutti, in particolare dei giovani, questa sera qui ne vedo tanti, sono venuti per voi, state loro accanto perché non gli venga rubata la speranza”. È questo l’invito rivolto dall’Arcivescovo a Jacopo Maglioni e David Baiocchi che sabato nella Cattedrale di San Ciriaco, sono stati ordinati sacerdoti per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria di monsignor Angelo Spina. È stato un momento di festa e di speranza per tutta la comunità diocesana. Questi due giovani, dopo un lungo cammino di discernimento, formazione e preghiera, hanno scelto di donare la loro vita interamente a Dio e al servizio del suo popolo. L’Arcivescovo li ha invitati a “vivere quello che Papa Francesco tante volte chiamava la “vicinanza”: con il Signore, con il Vescovo, con il presbiterio, di cui oggi entrate a far parte, e ai fedeli. Ha quindi augurato loro di essere sacerdoti felici. “Un prete contento cambia la parrocchia, il paese, la città – ha detto – non si scompone di fronte agli insuccessi e alle sfide. Un prete dal cuore contento è attrattivo. Punta sul positivo. Un cuore contento sa trovare il bandolo della matassa, nella sua vita e per il popolo a lui affidato”.

Jacopo Maglioni ha 28 anni, è nato ad Ancona ed è cresciuto nella parrocchia dell’Aspio dove ha ricevuto i sacramenti. Frequentando l’oratorio parrocchiale, ha conosciuto la Pastorale giovanile e, durante gli anni del liceo classico di Ancona, ha iniziato il discernimento vocazionale. David Baiocchi è nato ad Ancona e ha 33 anni. È cresciuto nella parrocchia San Giuseppe Moscati di Ancona e nel gruppo scout Agesci Ancona 9. Con lo scoutismo, prendendosi cura dei ragazzi, ha sperimentato la gioia, quella che nasce donandosi agli altri. Dopo aver frequentato il liceo scientifico Galilei e l’Università a Bologna, ha sentito nel cuore di spendere la vita per gli altri ed è entrato nel Seminario regionale di Ancona nell’ottobre del 2017. Al termine della celebrazione, Jacopo e David si sono rivolti proprio ai giovani: “Vi vogliamo ripetere le parole di Papa Leone, “Dio vi ama tutti”. È per questo amore, che ci è donato e che con gioia scambiamo tra noi, che vale la pena vivere questa vita e impegnarci per costruire un pezzetto del regno di Dio! Cari giovani, ci state a cuore immensamente. Vi vogliamo bene! Da tanto sogniamo con voi e per voi una Chiesa che sia sempre più casa”.