Jacopo e David sacerdoti. Il vescovo li consacrerà sabato a San Ciriaco

Jacopo Maglioni e David Baiocchi sono i due giovani che sabato 27 settembre, alle ore 21 nella Cattedrale di San Ciriaco riceveranno l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria di Mons. Angelo Spina, arcivescovo di Ancona-Osimo, per divenire sacerdoti della nostra Arcidiocesi. Per la loro ordinazione presbiterale i due futuri sacerdoti hanno scelto un versetto di San Paolo, tratto dalla prima lettera ai Corinzi: "Tutto per tutti, per salvare a ogni costo qualcuno." Un versetto che chiaramente individua la strada che intendono percorrere: "Abbiamo scelto questo versetto - hanno detto - in primo luogo per presentarci come discepoli di Gesù, in cammino dietro a Lui. In secondo luogo ci ha colpito quel ‘tutti’; ci ha ricordato le parole di Papa Francesco alla Giornata Mondiale della Gioventù a Lisbona ed evoca una Chiesa con la porta aperta, come una casa accogliente, pronta ad offrire la salvezza di Cristo a tutti. ‘Tutti’ significa proprio ‘tutti’….abbiamo capito che è possibile vivere il Vangelo ovunque, anche negli ambienti più insoliti e lontani; il mondo del lavoro, la malattia, la povertà, la depressione, i giovani, la strada, le persone con disabilità; serve avere il coraggio di starci, di rimanere accanto, perché solo guardando oltre ‘a ogni costo’, si intravede già il germoglio della resurrezione".

Jacopo Maglioni è nato 28 anni fa ad Ancona ed è cresciuto nella parrocchia dell’Aspio. Frequentando l’oratorio parrocchiale ha conosciuto la Pastorale giovanile e quando frequentava il Liceo Classico ha iniziato il discernimento vocazionale. Una volta diplomato ha fatto esperienza al Serming di Torino e presso la Casa della Gioventù a Senigallia. Entrato in Seminario, ha svolto il tirocinio pastorale nelle parrocchie Sant’Agostino a Castefidardo e a San Giuseppe a Falconara Marittima. Nel 2025 è stato ordinato diacono. Presiederà la sua prima Messa domenica 28 alle ore 18 nella chiesa di San Giuseppe di Falconara Marittima.

David Baiocchi è nato ad Ancona e ha 33 anni. E’ cresciuto nella parrocchia San Giuseppe Moscati di Ancona e frequentato il gruppo scout Agisci Ancona 9 dove ha sperimentato la gioia che nasce donandosi agli altri. Ha frequentato il Liceo Scientifico Galilei e l’Università di Bologna. Compresa la volontà di spendere la vita per gli altri è entrato in Seminario nel 2017. Ha fatto esperienza al Cottolengo e la missione in Costa d’Avorio con i missionari della Consolata. Ha svolto il tirocinio nelle parrocchie di Filottrano, Sirolo e Numana. E’ stato ordinato diacono nel 2025. Presiederà la su prima Messa domenica 28 settembre, alle ore 11, a San Giuseppe Moscati.

Claudio Desideri