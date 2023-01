Jacopo Mazzoni, producer ’in casa’ "Ecco come ho creato il mio studio"

di Nicolò Moricci

Quando sei giovane, niente fa paura. Neppure inseguire il sogno di diventare produttore mentre studi al Conservatorio. È questo il desiderio di Jacopo Mazzoni, anconetano, classe 2001, diplomatosi al liceo musicale Rinaldini e ora studente al Conservatorio di Pesaro. È lui a sfornare gran parte della musica underground anconetana. E lo fa da un piccolo locale di via Trieste, al civico 15D. Qui, dalla scorsa primavera, si trova lo studio di registrazione di Mazzoni e del suo socio, Jjames, pseudonimo di Marco James Maggi. Entriamo da una piccola vetrina prestando attenzione a microfoni e strumenti sparsi nella stanza. I due monitor sulla scrivania sono i migliori amici di Jacopo: "Ho già prodotto una 40ina di artisti, collaborando anche al disco di Baltimora, vincitore di XFactor 2021. Chiaro è che non sono ancora un professionista, ma guadagno quel poco che basta per pagare il canone di affitto del locale e non gravare sui miei genitori. Se li coinvolgo? Prima no, adesso sì. Loro ascoltano Guccini e De Andrè, che piacciono anche a me. Adoro il cantautorato italiano". Tra gli artisti, in quella stanza di via Trieste, a due passi dal viale della Vittoria, incontriamo il cameranese Francesco Pecs e l’anconetano Leonardo Celsi (in arte Atarde), già noto alle cronache locali: "Lui fa centinaia di migliaia di streaming su Spotify – riflette Jacopo – è davvero forte" e ha un contratto editoriale con l’etichetta Universal. Per la scena rap, c’è Tekrap (Matteo Marzioni), anche lui di Ancona, che al suo primo disco, prodotto da Mazzoni, ha totalizzato 90mila ascolti su Spotify. Per Jacopo, il cantante Enea Omicini è arrivato da Bologna. Parliamo mentre suona il suo ultimo singolo. "È la terza volta che vengo qua, Ancona mi piace" – fa sapere il bolognese. Jacopo racconta di aver "iniziato producendo in casa. Poi, però, non mi sembrava opportuno accogliere rapper o fare musica in famiglia – ride – e quindi mi sono spostato in una cantina di via Orsi. Producevo rapper per ribellione e in via Orsi non avevo né la corrente né il bagno. Quel posto lo chiamavo ‘Pertugio’". Mazzoni decide dunque di spostarsi in via Trieste, da cui si mixano i pezzi che risuonano nelle cuffiette di giovani e giovanissimi alla fermata del bus o alla ricreazione. "La musica mi piaceva sin da piccolo – prosegue. E se gli altri sognano una carriera da musicisti o cantautori, beh, io inseguo il sogno della produzione". Ad unire quel gruppo, non è solo la musica, ma pure l’amicizia: "Il produttore non è soltanto colui che tenta di dare forma all’idea del cantautore, ma è anche un po’ uno psicologo. Gli artisti si aprono con me e io mi confido con loro. Ora, vorrei spingere sulla musica colta e sul pop".