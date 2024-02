Jacopo Toccaceli:: "Surreale narrazione su quelle aule studio"

Sulla vicenda della Commissione consiliare dedicata a una mozione della minoranza di centrosinistra per chiedere aule studio a favore degli studenti universitari, bocciata dalla maggioranza, interviene Jacopo Toccaceli: "Surreale narrazione di quanto accaduto ieri in commissione politiche giovanili in cui si è parlato della mozione per la realizzazione di una nuova aula studio. Si legge che l’assessore Battino ’ …è stato bocciato dalla sua stessa maggioranza’; assurdo.

Premesso che l’assessore Battino gode e ha sempre goduto della piena fiducia dei consiglieri di maggioranza, ma nella fattispecie si è presentato in commissione per condividere il fatto che sarà a breve fruibile un’aula studio, tengo a sottolineare, per la prima volta nel comune di Ancona.

La mozione è stata bocciata perché di fatto quello che si chiedeva era già stato iniziato, infatti, come ha relazionato l’assessore, questo è solo il primo importante passo in questo senso.

Il sottoscritto ha poi sottolineato la pretestuosità della mozione presentata da una sinistra che deve fare i conti con tutto il non affrontato e il non risolto in trent’anni di governo del centrosinistra di cui gli ultimi dieci anni della gestione Mancinelli. Al di là delle chiacchiere fantasiose alla fine vince sempre la realtà: a fine maggio 2023 quante aule studio erano presenti in Ancona? Nessuna, questa è la realtà. Il dire che erano state previste fa semplicemente sorridere, se ci fosse stata attenzione e sensibilità verso questa necessità l’ex-sindaco Mancinelli in dieci anni avrebbe potuto provare a dare una risposta.

Al tradizionale ‘Vorrei ma non posso’ questa imbarazzata sinistra ha sostituito il ‘Ho previsto, ma non ho fatto’, ma sono sicuro che oramai non ci credono neanche loro".

Jacopo Toccaceli,

capogruppo Fratelli d’Italia

in consiglio comunale

ad Ancona