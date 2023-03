Jamboree, c’è l’accordo: garantiti altri tre anni

Firmata la Convenzione tra Comune e Summer Jamboree, il costo per mantenere in città il Festival è di 400mila euro l’anno per l’amministrazione comunale. Prevista un’eventuale prosecuzione per il triennio 202426. L’Amministrazione è corsa ai ripari: nella convenzione è prevista una clausola per l’annullamento degli eventi non imputabile ad alcuna delle parti che prevede il pagamento delle spese sostenute fino alla data di avvenuto annullamento.

Una convenzione blindata quella firmata dal Comune di Senigallia che prevede l’esclusiva della manifestazione ‘Summer Jamboree’ in italia e, per tutta la durata della manifestazione l’Amministrazione non potrà organizzare, patrocinare o supportare la realizzazione di eventi legati alla musica e alla cultura anni ’30, ’40, 50’, un obbligo valido per entrambe le parti che, se non osservato comporta una penale di 100mila euro.

Sarà la Summer Jamnboree srl si impegna a veicolare nell’attività di comunicazione dell’evento il Comune di Senigallia come sede del Summer Jamboree. Tra gli ‘obblighi’ anche quello di dedicare il manifesto di ciascuna edizione del Summer Jambroee ad un luogo della spiaggia di velluto.

L’evento è in programma in città dal 29 luglio al 6 agosto 2023: ci saranno 22 o più concerti a ingresso gratuito, otto serate denominate dopo Festival che si svolgeranno alla Rotonda a Mare per cui gli organizzatori emetteranno un biglietto a pagamento.

Saranno due i palchi che verranno allestiti a spese della società in piazza Garibaldi e alla Rocca Roveresca. Il Comune metterà a disposizione gratuita degli organizzatori il Foro Annonario (con il walking tattoo nella Pescheria), la Rotonda a Mare, giardini della Rocca Roveresca, piazza Del Duca, piazza Manni, piazza Saffi, piazza Simoncelli, piazza Garibaldi, teatro La Fenice, sala conferenze del Palazzetto Baviera, locali Expo-Ex della Rocca Roveresca e il tratto di spiaggia libera all’altezza del civico n.93, previo pagamento del canone demaniale da parte della società.

Il Comune di Senigallia resterà comunque estraneo a qualsiasi rapporto che la società Summer Jambree srl instaurerà con terzi rimanendo esonerato da qualsiasi responsabilità in merito.